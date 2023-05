Alle porte della stagione, mai come oggi deve essere forte l’immagine delle Marche soprattutto alla luce degli ultimi eventi alluvionali. Marco Bruschini, direttore dell’Atim: come si sta muovendo la nuova Agenzia del turismo e dell’internazionalizzazione delle Marche?

«Mi viene da rispondere che mai come oggi si dimostra vincente il nuovo metodo della contaminazione. Fa una sintesi tra promozione turistica e delle eccellenze in ogni ambito per creare una massa critica».

APPROFONDIMENTI CIAK SI GIRA Il ct Mancini "divo" dello spot per le Marche TURISMO AL RILANCIO

Roberto Mancini testimonial delle Marche, si girano i nuovi spot con il mister (jesino) della nazionale

Può spiegare meglio?

«Partendo dalle richieste del territorio, stiamo creando una nuova concezione ed una nuova percezione delle Marche a 360°, estendo la presenza della regione a grandi eventi internazionali al fine di generare le condizioni giuste e favorire l’incontro tra la domanda di turismo e l’offerta marchigiana».

Come cambia la percezione della regione?

«Il metodo è utilizzare un unico brand, un’immagine coordinata che abbracci le Marche in tutte le sue eccellenze e che parli un linguaggio unico sia al Vip, sia al cliente finale. Lo strumento: essere presenti fuori delle Marche agli eventi di grande rilevanza internazionale che ci serviranno da traino. Vogliamo scrivere tante nuove pagine in grado di attrarre un turismo qualificato che trascina gli altri turismi».

Quali sono questi eventi qualificanti?

«Le fiere conosciute e quellealle quali non abbiamo mai partecipato. Come l’anno scorso, la IX edizione di Eccellenza al Convention Center di Roma. Sempre a Roma, con la mostra “Le Marche, l’unicità delle molteplicità” dedicata ai grandi marchigiani di ieri e di oggi, espressione di una regione creativa e competitiva. E ancora: protagonisti in Baviera a Free, fiera della vacanza e del tempo libero, dove abbiamo creato un focus sui teatri storici che ambiscono a diventare patrimonio dell’Unesco».

Un bel cartellone.

«Abbiamo anche partecipato all’Imex di Francoforte, fiera dedicata al turismo del business e dell’incentive, settore che esce dal solito leisure e spiega perché saremo presenti all’Imex di Las Vegas, la più grande fiera per il turismo congressuale degli Stati Uniti.E saremo presenti alla fiera del turismo di Varsavia a supporto del volo Ancona-Cracovia, così come lo siamo stati per il lancio del volo Ancona-Parigi con una serata presso l’ambasciata d’Italia».

Altri drivers?

«Partecipare ad eventi che attirano stakeholders influenti. Alla Bit di Milano, ad esempio, abbiamo coinvolto gli chef stellati che con i loro sei piatti tipici hanno conquistato invitati Vip. Quello che faremo come unica regione partner del 90° concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, già in corso a Villa Borghese».

Come funzionerà?

«Saranno serviti esclusivamente vini marchigiani nei ristoranti Rolex, Aston Martin, Loro Piana e Banca Intesa. Un primo avvicinamento al mondo luxury che perfezioneremo entrando in contatto con tour operator specializzati alla fiera di settore a Cannes».