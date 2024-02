Protesta dei trattori, le Marche si mobilitano a Pesaro (160) e Porto San Giorgio. Presidio permanente fino a venerdì. La Regione chiede un incontro

La marcia dei trattori su Pesaro è stata imponente. Alla fine si sono contati 160 mezzi degli agricoltori di tutta la provincia. Una dimostrazione di forza e presenza ma gentile, senza arrecare disagi (se non quelli strettamente previsti per il traffico nel tragitto autorizzato, dalla rotatoria del casello Pesaro all'interquartieri). Venti trattori resteranno ora a presidio, nel terreno attiguio al rondò pesarese, fino a venerdì. Gli altri hanno fatto ritorno a casa alla spicciolata con grande senso di responsabilità e civiltà. Contestualmente è arrivata la richiesta di incontro per domani, martedì 6 febbraio, in Regione, a Palazzo Raffaello, del governatore Acquaroli e dell'assessore all'Agricoltura Antonini per fare il punto sulle politiche agricole. Al momento, da Pesaro, non è stata ancora data una risposta all'incontro istituzionale.

La giornata

Centinaia di mezzi sono già schierati davanti ai caselli di Pesaro e Porto San Giorgio: è il giorno della protesta dei trattori.

Nel sud della regione la zona nevralgica è davanti al casello dell’A14 di Fermo-Porto San Giorgio, a Santa Maria a Mare. Il raduno al via intorno alle 8 con il primo concentramento per fare poi il via a 4 cortei. Alle 9.15 la partenza del primo sulla Statale in direzione nord per circa 10 km, interessando quindi il Comune di Porto San Giorgio e alle 11.15 del secondo in direzione opposta per circa 14 km, fino a Marina di Altidona e Pedaso.

I 160 mezzi sono invece arrivati da tutta la provincia di Pesaro per farsi sentire e vedere tanto che il Comune di Pesaro ha emanato una ordinanza di sospensione temporanea della viabilità, nelle strade che, dal casello autostradale raggiungono l’interquartieri, interessate dal corteo di protesta degli agricoltori. La sospensione è prevista, dalle ore 8.30, per il tempo necessario al transito del corteo di protesta di circa 150 mezzi agricoli che da strada di Case bruciate percorrerà strada Montefeltro, via Gagarin e strada Pertini (l’interquartieri) fino all’intersezione con via Solferino per poi ripercorrere il tragitto a ritroso.

ORE 11.20 - Rientro e assemblea

I trattori stanno tornando nella zona presidiata dove a Pesaro si svolgerà un'assemblea per ribadire le ragioni della protesta. Una protesta destinata a durante fino a quando non si avranno risposte sulle problematiche avanzate dalla categoria: nel dettaglio riguardano il "trattamento economico loro riservato: il prezzo dei cereali al minimo, i rincari del carburante, la resa incondizionata alle importazioni dall'estero senza guardare alla qualità ma solo al tornaconto".

ORE 10.30 - Disagi alla viabilità

A Porto San Giorgio un centinaio di trattori ga invaso la strada causando rallentamenti e code soprattutto sulla Statale che è molto vicina all'autostrada. Oltre al doppio corteo di stamattina sono previste anche altre due manifestazioni nel pomeriggio, lungo la Ss16: il primo alle 15 sempre verso Porto San Giorgio e il secondo alle 17 verso Marina Palmense, Marina di Altidona e Pedaso. Sempre nei pressi del casello è previsto un presidio fisso fino a giovedì prossimo. Allertate le polizie locali in particolare di Fermo e Porto San Giorgio. Fra gli organizzatori c'è Luigino Vitali il quale rimarca che le nuove norme Ue danneggiano il made in Italy dell'agricoltura. Non dovrebbero essere attuati blocchi del casello o iniziative in autostrada ma i rallentamenti sulla Statale 16 per il corteo di mezzi (ne sono stati autorizzati una quindicina per il tragitto) potrebbe fare da tappo anche per l'uscita dall'A14.

ORE 10 - La marcia Inizia

ORE 9.50 - Si scaldano i motori

Le due manifestazioni regionali sono state organizzate per far sentire la voce delle Marche, dopo la marcia a Bruxelles.

ORE 9.00 - Trattori schierati

I trattori sono schierati davanti ai caselli di Pesaro e Porto San Giorgio