Protesta dei trattori, le Marche si mobilitano: centinaia di mezzi a Pesaro e Porto San Giorgio. Occhio alla viabilità

Centinaia di mezzi sono già schierati davanti ai caselli di Pesaro e Porto San Giorgio: è il giorno della protesta dei trattori. Nel sud della regione la zona nevralgica è davanti al casello dell’A14 di Fermo-Porto San Giorgio, a Santa Maria a Mare. Il raduno al via intorno alle 8 con il primo concentramento per fare poi il via a 4 cortei. Alle 9.15 la partenza del primo sulla Statale in direzione nord per circa 10 km, interessando quindi il Comune di Porto San Giorgio e alle 11.15 del secondo in direzione opposta per circa 14 km, fino a Marina di Altidona e Pedaso.

Oltre 150 mezzi sono invece arrivati da tutta la provincia di Pesaro per farsi sentire e vedere tanto che il Comune di Pesaro ha emanato una ordinanza di sospensione temporanea della viabilità, nelle strade che, dal casello autostradale raggiungono l’interquartieri, interessate dal corteo di protesta degli agricoltori.

La sospensione è prevista, dalle ore 8.30, per il tempo necessario al transito del corteo di protesta di circa 150 mezzi agricoli che da strada di Case bruciate percorrerà strada Montefeltro, via Gagarin e strada Pertini (l’interquartieri) fino all’intersezione con via Solferino per poi ripercorrere il tragitto a ritroso.

ORE 10 - La marcia Inizia

ORE 9.50 - Si scaldano i motori

Le due manifestazioni regionali sono state organizzate per far sentire la voce delle Marche, dopo la marcia a Bruxelles.

ORE 9.00 - Trattori schierati

I trattori sono schierati davanti ai caselli di Pesaro e Porto San Giorgio