Maltempo e treni cancellati: biglietti non usati saranno rimborsati

ANCONA – Biglietti dei treni regionali non utilizzati per causa del maltempo: Trenitalia li rimborserà. I viaggiatori potranno presentare la richiesta entro domenica 11 marzo 2018In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione una delle stazioni delle seguenti regioni (anche con estensione regionale) e validi per i giorni indicati:- dal 26 febbraio al 1° marzo 2018: Abruzzo - Campania – Lazio –– Molise – Umbria;- per il giorno 1° marzo 2018: Piemonte – Valle D’Aosta;- dal 1° al 3 marzo 2018: Emilia Romagna – Friuli V.G. – Veneto – Liguria - Toscana.I viaggiatori potranno presentare la richiesta entro domenica 11 marzo 2018 presso le biglietterie e le agenzie di viaggio che hanno emesso il biglietto oppure scrivere alla Direzione Regionale di riferimento allegando il biglietto originale (tagliando cartaceo o stampa del PDF se si tratta di un biglietto elettronico).I contatti delle Direzioni Regionali sono consultabili sul sito Trenitalia all'interno della sezione Trasporto regionale