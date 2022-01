Maltempo nelle Marche, previsti ancora nevicate e freddo: ecco dove e quando

ANCONA - Il maltempo non ha ancora esaurito il suo effetto sulle Marche. Stanotte sono previste ancora nevicate sull'Appennino marmchigiano ma non sono escluse a quote collinari, in attenuazione man mano che trascorreranno le ore. E' la coda della perturbazione che ha provocato nevicate fin sulla costa, e pioggia diffusa, domenica 9 gennaio, e fatto abbassare la temperatura lo scorso weekend.

