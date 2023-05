ANCONA - In un solo giorno, lunedì, a Pesaro e nei centri più colpiti dal maltempo nelle alte Marche, è venuto giù il doppio della pioggia caduta in media nella nostra regione in un mese del 2022, anno segnato dalla siccità. È quanto emerge da uno studio elaborato dall’Amap (ex Assam) basato sui dati rilevati nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 maggio dalle stazioni meteo gestite dal Servizio Agrometeo dell’agenzia regionale.

APPROFONDIMENTI I DANNI DEL MALTEMPO Rosora, crollano le antiche mura: «Immagini che fanno male al cuore» L'EMERGENZA

Maltempo Pesaro, il sindaco Matteo Ricci: «Riaprono le scuole, chiesto lo stato d'emergenza in tutta la provincia» IL VIDEO della conferenza L'EMERGENZA Marche sommerse da 12 ore di pioggia: allagamenti e strade interrotte nel centronord IL MALTEMPO

Incubo alluvione, allagamenti a Senigallia. Il Misa fa sempre paura: scuole chiuse anche domani IL METEO Maltempo nelle Marche, strade chiuse e anche allarmi per i fiumi LA PAURA Senigallia, un fiume di legno e fango FERMO Maltempo, frana travolge auto: il salvataggio degli occupanti a Belmonte Piceno



Lunedì le piogge hanno interessato soprattutto le province meridionali, ma è nella giornata di martedì che si sono avuti i totali più elevati in particolare sulla provincia di Pesaro-Urbino e sulle coste dell’Anconetano. «Tra tutte le stazioni quella che ha registrato l’accumulo di precipitazione giornaliera maggiore è stata Frontone con 98 mm, seguono Montelabbate con 93 mm e Pesaro con 91 mm», si legge nell’analisi del meteorologo dell’Amap Danilo Tognetti. Per avere un’idea dell’eccezionalità delle precipitazioni, basta fare un confronto con il report redatto dall’Amap sulle precipitazioni totali del 2022, che erano state inferiori alla media. Il valore medio regionale dell’anno segnava 624 mm, in media 52 mm al mese, circa la metà delle piogge cadute martedì nei centri più colpiti del Pesarese.



Intensi e prolungati



«I fenomeni, oltre che regolari e duraturi, hanno assunto anche carattere molto intenso - fa notare l’analisi dell’Amap - così come dimostrano i 32 mm di Pesaro delle ore 10, il totale di 27 mm di Mondolfo delle ore 9, mentre per la provincia di Ancona la pioggia oraria più intensa è stata rilevata dalla stazione di Senigallia alle ore 21, pari a 21 mm». L’ultimo aggiornamento delle stazioni meteo Amap, fino alle 17 di ieri, registra in tutta la regione precipitazioni che in tre giorni scarsi sono di gran lunga superiori rispetto alla media storica 1999-2022 dell’intero mese di maggio. A Pesaro (97,2 mm), siamo al più 167% (tre quarti in più di quella che cade mediamente nel mese), a Frontone (141,8 mm) siamo a +115%, la stazione di Carassai, nel Piceno, segna con 117,2 mm un +168,9%. A Moie e Montefano, in 2 giorni e mezzo è piovuto come nell’intero mese di maggio.



Record di durata



Precipitazioni intense, ma anche prolungate. «Come durata - si legge nell’analisi del meteorologo Tognetti - si registrano eventi di oltre 20 ore consecutive come nel caso della stazione meteo di Sarnano con ben 37 ore consecutive di pioggia caduta segno che probabilmente i disagi nel maceratese sono stati causati dalla durata degli eventi piuttosto che dalla loro intensità. Ci sono state poi le 24 ore di precipitazioni consecutive della stazione di Arcevia e le 22 ore di quella di Cingoli». Le piogge eccezionali di questi ultimi giorni vanno ad aggiungersi a quelle già cadute in questa prima parte dell’anno. E se purtroppo hanno fatto danni, si spera che almeno servano a scongiurare i problemi di siccità emersi nella primavera-estate dello scorso anno. L’ultimo aggiornamento dell’Amap sulle precipitazioni giornaliere cumulate segnala, tra il primo dicembre e il 16 maggio, un +124.7 mm (+30.7%) rispetto alla media dell’ultimo trentennio.