Strade allagate, vento furioso e neve nell'entroterra: Marche nella morsa del maltempo. La pioggia crea una frana, isolata una frazione

ANCONA - Pioggia e furiose raffiche di vento sulla costa, neve nell'entroterra, in particolare nel Maceratese: le Marche nella morsa dell'annunciato maltempo. Sono stati circa sessanta (Pesaro Urbino 10, Ancona 25, Macerata 10, Fermo 10, Ascoli Piceno 5) gli interventi svolti dai vigili del fuoco nella notte per la perturbazione che sta transitando sulla regione Marche. Gli interventi sono stati soprattutto per alberi e rami sulla sede stradale, locali allagati e insegne pericolanti.

A Camerino una fitta nevicata nella notte, caduti circa 30-40 cm, ha bloccato il traffico, rendendo necessari tanti interventi dei vigili del fuoco. Pioggia copiosa e forti raffiche di vento per tutta la notte in provincia di Ancona e anche stamattina con alcune strade allagate: 25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami in strada e qualche allagamento. A Montegranaro un albero è caduto su un'auto in sosta con all'interno un passeggero, per fortuna rimasto illeso. E' stata chiusa e successivamente riaperta, in entrambe le direzioni, la SS 78 “Picena”, a Montefortino, in provincia di Fermo, dall’altezza del km 56,800, a causa della caduta di alcuni rami in carreggiata provocata dal maltempo. Allarme sul fiume Ete Morto a Sant?elpidio a Mare, la Strada Provinciale Brancadoro, tra la rotonda Della Valle e Corso Garibaldi, è stata interdetta al traffico.

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti a Campocavallo di Osimo, nei pressi del laghetto di pesca sportiva, per un'automobilista rimasto bloccato in auto a causa l'esondazione del laghetto e del fiume Musone. La squadra VVF sul posto ha tratto in salvo la persona e ancorato l'auto in attesa della rimozione.

FABRIANO - La frazione Moscano di Fabriano è attualmente isolata per una frana che ha fatto saltare la strada che conduce al paese. Circa 100 le persone isolate. Sul posto anche Carabinieri e Protezione Civile..

