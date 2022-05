La grandinata infierisce sull'agricoltura, Coldiretti: «Gravi danni a vigne, grano e ortaggi»

ANCONA - Grandine, la Coldiretti lancia l'allarme sui danni alle coltivazioni e invita a sottoscrivere le polizze assicurative. Nella giornata di ieri i danni si sono registrati su strutture e coltivazioni a cavallo delle province di Ancona e Pesaro e Urbino, segnalati danni soprattutto nella zona di Mondavio e nell'entroterra di Senigallia tra Trecastelli, Castelleone e Morro d'Alba.

"Decine di ettari - spiega Coldiretti - colpiti con le colture in atto e danni a vigne, grano e ortaggi. Fenomeni climatici violenti che sono ormai una consuetudine e che per gli agricoltori coincidono con una perdita economica. Per questo diventano fondamentali le polizze assicurative in parte finanziate da importante contributo della Pac. Poche tuttavia ne approfittano. Appena il 13,5% della superficie agricola è coperto. Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno ma è ancora troppo poco". “Le aziende devono convincersi che ormai il clima è cambiato e questi eventi non sono più eccezionali - dicono Tommaso Di Sante e Claudio Calevi, presidente e direttore di Coldiretti Pesaro Urbino – non esiste altro modo per essere risarciti. Come organizzazione negli anni abbiamo cercato di sensibilizzare le aziende ma ancora poche hanno compreso la necessità di assicurare le proprie produzioni”.

