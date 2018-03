Marche nella morsa della neve temperature in salita, arriva la pioggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Marche ancora nella morsa del freddo, anche se l'abbraccio gelido mostra i primi segni di cedimento.Sta ancora nevicando, in particolare sulle zone costiere, ma la buona notizia è l'innalzarsi, lento ma progressivo, delle temperature. Queste le minime della notte: Ancona -1, Pesaro -2, Fermo 0, Ascoli 0, Macerata -2. Temperature che sono destinate ad alzarsi ancora, facendoi sparire, almeno per le zone costiere, il peircolo ghiaccio, comunque ancora presente soprattutto nelle aree interne. Il progressivo rialzo delle temperature trasformerà la neve in pioggia: fenomeno che dovrebbe partire, già nel pomeriggio, dalle zone pianeggianti per poi salire.