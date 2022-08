Temporali e grandine, le Marche nella morsa del maltempo: prolungata l'allerta meteo. Ecco cosa sta succedendo

ANCONA - Dopo una notte da incubo nel Pesarese, con una quarantina di interventi dei vigili del fuoco, il maltempo si è spostato nell'Anconetano. Sta piovendo anche in provincia di Macerata, mentre ad Ascoli c'è ancora il sole, anche se all'orizzonte cominciano ad arrivare le nuvole gonfie di pioggia. L'annunciata ondata temporalesca sta colpendo in questo momento le Marche . Come previsto è il nord della Regione, soprattutto il Pesarese, dove nella notte temporali, grandinate e anche piccole trombe d'aria hanno flagellato tanto la costa quanto l'entroterra. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per rami spezzati ed alberi sradicati dalla furia del vento.

Una situazione che non è destinata a finire presto. La Protezione civile regionale, infatti, ha nuovamente prolungato l'allerta meteo. L'allerta (giallo) che era destinata ad esaurirsi alle 14 di oggi, venerdì 19 luglio, è stata estesa fino alla mezzanotte. Prennuncia temporali su tutto il territorio regionale, con il rischio che localmente i fenomeni possano raggiungere una certa intensità e che possano verificarsi delle grandinate.

Il week end

Il tempo è destinato a migliorare, ma forse non abbastanza per godersi giornate in spiaggia: le Marche infatti saranno battute dal vento di Maestrale. "Un po' di variabilità- spieganoo gli esperti di 3bmeteo - ma più che altro diurna interesserà, sabato, anche le zone interne e montuose delle regioni centro meridionali ma eventuali piovaschi saranno solo isolati e di breve durata. Per il resto della Penisola sole prevalente. Ci sarà però vento teso di maestrale e i mari saranno mossi o molto mossi. Anche domenica avremo venti tesi di Maestrale, che potranno essere forti lungo l'Adriatico. Di conseguenza mari ancora mossi o molto mossi. Le temperature non subiranno variazioni significative mantenendosi entro le medie"