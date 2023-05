Maltempo: A14, riaperto l'ultimo tratto colpito dal maltempo. Operai al lavoro di notte, uscita obbligatoria su Ancona Nord: ecco per chi

ANCONA- Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l’Italia nelle aree colpite dall'emergenza maltempo. Per quanto riguarda le Marche, la circolazione verso nord (in particolare in direzione Emilia Romagna e Lombardia) sta progressivamente tornando regolare dopo i grandi disagi riscontrati nelle giornate di martedì e mercoledì 16 e 17 maggio:

L'appello

«Noi continuiamo a sconsigliare di mettersi in viaggio se non per motivi strettamente necessari - fanno sapere da Autostrade per l'Italia - Questo per non intralciare la carovana dei soccorsi che sta intervenendo nei luoghi colpiti maggiormente dal maltempo. Ci sentiamo di dare questo consiglio per non disperdere gli interventi». Guardando nello specifico alle Marche: «Il tratto marchigiano è interamente percorribile, non si presentano criticità in questo senso.

Per chi va verso nord, invece, restano chiusi due tratti nello specifico per 40 chilometri complessivi tra loro. Ci riferiamo verso Bologna al tratto Cesena Nord-Faenza e, verso Ancona, tra la diramazione per Ravenna e Forlì. Per chi viaggia bisogna percorrere, in questo senso, la viabilità alternativa».

Situazione verso la normalità ma prevale la prudenza: «Rispetto alle ultime ore siamo sicuramente in miglioramento ma invitiamo gli automobilisti a mantenere alto il livello di attenzione e valutare sempre la situazione sulle strade».

Le difficoltà del Lecco

L'emergenza maltempo ha riguardato anche il mondo del calcio. A tal proposito il Lecco, ospite stasera (20.30) dell'Ancona al Del Conero per l'andata degli ottavi di finale playoff, è stato costretto a rivedere i suoi piani di trasferta per raggiungere il capoluogo da stasera come da prassi. La truppa bluceleste sarebbe dovuta partire ieri pomeriggio da Milano Centrale con un Frecciarossa diretto ad Ancona con arrivo prima di cena. I disagi sulla rete ferroviaria hanno costretto al cambiamento dei piani. Partenza in prima mattinata, alle 9.30, in pullman da Lecco e arrivo nel capoluogo marchigiano solo intorno all'ora di cena. Nell'itinerario di viaggio, vista l'A14 completamente bloccata nel tratta dell'Emilia Romagna, è stata necessaria una deviazione su Firenze con oltre dieci ore di viaggio.

Demolizione cavalcavia, chiusure tra Ancona e Loreto

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la demolizione degli attuali impalcati dei cavalcavia (al km 232+870 e al km 235+050), chiusura del tratto compreso tra Ancona sud e Loreto, in entrambe le direzioni, verso Pescara e Bologna, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, con orario 21-7, Di conseguenza, in questi giorni e orari, saranno inaccessibili le aree di servizio «Conero ovest» e «Conero est», verso Pescara e in direzione di Bologna; con orario 19:00-7:00, verrà disposto a tutti i veicoli il divieto di sosta nell'area di servizio «Conero est». In alternativa la società autostrade consiglia i seguenti itinerari: verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, immettersi sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 a Loreto; verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, immettersi sulla Ss16 adriatica e rientrare sulla A14 a Ancona sud.

Aggiornamento ore 15 del 18 maggio: riaperto anche l'ultimo tratto di A14



Alle ore 15 circa - informa autostrade per l'Italia - è stato riaperto anche l'ultimo tratto di A14 chiuso a causa delle eccezionali precipitazioni che negli ultimi giorni hanno colpito l'Emilia-Romagna. Infatti, grazie al lavoro ininterrotto della task force messa in campo da Autostrade per l’Italia è stato possibile ripristinare la circolazione nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione per Ravenna e Cesena Nord dove il traffico al momento transita su una corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni.

Al fine di consentire il ritorno alla normale circolazione su tutte le corsie nel più breve tempo possibile, sono già operative più squadre di lavoro impegnate su diversi fronti per ripristinare i danni causati dalle alluvioni.

Il complesso piano di attività è stato definito con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi all'utenza e favorire gli spostamenti nell'area colpita dall'emergenza, concentrando le attività prevalentemente in orario notturno. Per questo motivo a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni. Analogo provvedimento verrà adottato nelle successive notti fino al completamento delle attività di ripristino. In ragione dei volumi attesi e dei cantieri attivi lungo la tratta, agli utenti in transito tra Faenza e Forlì si raccomanda la massima prudenza. Permane sulla A14 in direzione nord, per i veicoli con massa complessiva superiore 7,5 tonnellate, l'uscita obbligatoria ad Ancona Nord, per poi proseguire lungo la SS76 in direzione Fabriano/Perugia.