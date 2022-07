Nuovo allerta meteo sulle Marche: tornano i temporali, rischio grandine

ANCONA - Non si è ancora spenta l'eco (e non è ancora completa la lista dei danni) della tempesta che ha investito in particolare il sud delle Marche mercoledì scorso, ma già la Protezione civile ha emesso un nuovo allerta meteo per l'arrivo di temporali

L'allerta (giallo) è valido dalle 21 di questa sera, venerdì 29 luglio, fino alla mezzanotte tra sabato 30 e domenica 31: annuncia l'arrivo di temporali su tutto il territorio regionale. Localmente i fenomeni potrebbero anche raggiungere una certa intensità. E se le preicpitazioni sono una manna per un territorio stremato dalla siccità, fenomeni come la grandine di mercoledì scorso, rischiano di provocare ultriori danni a settori già in forte sofferenza come l'agricoltura. Per non parlare dei danni "privati": i sindaci dell'ascolano hanno chiesto la Stato di calamità sia per gli agricoltori che per i cittadini che si sono trovati le auto massacrate da chiccchi veramente grandi.

"Anche lungo la dorsale appennica - confermano gli espeerti di 3bmeteo - nel corso del pomeriggio, nuovi rovesci e temporali si svilupperanno in particolar modo tra Est Toscana, Umbria, Marche, massici abruzzesi, Lucania, alta Irpinia, Alto Sangro, Pollino e Sila. Localmente potrebbe sconfinare anche su coste marchigiani, abruzzesi e Metaponto".