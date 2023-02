ANCONA- Quando una comunità si mobilita per salvare un bene che la identifica, succedono miracoli. Lo dimostra l’XI edizione dei Luoghi del Cuore, un censimento con cui il Fai chiama i cittadini italiani a segnalare i gioielli del loro territorio, meritevoli di essere strappati all’abbandono e al degrado. Oltre un milione e mezzo di italiani hanno votato, nel 2022. La classifica finale è stata presentata dal presidente del Fai Marco Magnifico, affiancato da Fabrizio Paschina, responsabile della Comunicazione di Intesa San Paolo, partner dell’iniziativa, che ha introdotto il saluto del suo presidente Gian Maria Gros-Pietro.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Tesoro Manifattura: il Made in Marche vale 10 miliardi di Pil

A proclamare i vincitori è stata Federica Armiraglio, responsabile del progetto “I Luoghi del Cuore”. Nessuna località marchigiana tra i primi dieci classificati: in testa si è posizionata la chiesa di San Pietro dei Samari, presso Gallipoli, che incassa il premio da 50mila euro.

Costruita da un chirurgo

Prima nelle Marche, al 36° posto della classifica nazionale con 7.400 voti, spicca Villa Cerboni Rambelli di San Benedetto del Tronto: un gioiello architettonico di fine Ottocento, fatta costruire dal chirurgo Angelo Cerboni Baiardi e nel 2001 lasciata in eredità al Comune dall’ultimo proprietario, Paolo Rambelli. La Villa Cerboni Rambelli, un corpo centrale di tre piani con due ali più basse, è circondata da un giardino all’italiana con varietà di essenze arboree tra arredi e zone relax riservate. Già nella scorsa edizione era stato il luogo del cuore prediletto nelle Marche (23° nella classifica nazionale) ma gli oltre 13mila voti non erano bastati a indirizzare sulla villa con parco i fondi del Pnrr. Al secondo posto nelle Marche, e 45° nella graduatoria nazionale, l’Oasi naturalistica di San Gaudenzio a Senigallia, con 6.375 voti, e subito dietro, con poco più di 6.000, la settecentesca chiesa di Santa Maria delle Tinte di Pergola, che nell’alluvione di settembre ha subito danni consistenti. Distaccata di oltre venti posizioni, la Torre sul Porto Sentina a San Benedetto del Tronto, con 4.402 voti; poi, il Ponte di Cecco ad Ascoli (84° con 3.738 preferenze) e la Pieve di Santo Stefano di Gaifa e Torre Brombolona di Canavaccio di Urbino, in 118° con 2.674 voti. Risultato apprezzabile, per questi sei luoghi che, avendo ottenuto più 2.500 voti, potranno partecipare a un “bando per la selezione di interventi post-censimento”, e ottenere fondi per essere valorizzati. Esclusi invece altri quattro luoghi – l’area archeologica La Cuma di Monte Rinaldo, i borghi di Montefabbri e Cossignano e la rocca Varano di Camerino – distanziatissimi, tra il 289° e il 369° posto.

La top ten

La top ten dei Luoghi del Cuore delle Marche copre l’intera regione, confermando l’amore degli abitanti che, grazie agli enti locali e agli studenti delle scuole, hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica situazioni di degrado e insieme di pregio. «Luoghi che – ha commentato il presidente del Fai, Marco Magnifico – non hanno mai avuto l’attenzione del Paese, che senza l’amore delle persone che li hanno votati si sarebbero persi». Presente alla proclamazione lo scrittore Antonio Scurati, che ha lanciato il progetto Fai, “Narrate, gente, la vostra terra”, con cui si invitano gli italiani a inviare un racconto vocale che evochi le suggestioni del loro “luogo del cuore”.