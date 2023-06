RECANATI - Non che l’ingegnere Marco Ragni sia uno sconosciuto, non che la Fatar sia una azienda debuttante (produce meccaniche di tastiere dal 1956 che vengono usate dai brand più prestigiosi): tutt’altro. Però, quanto accaduto ad aprile all’imprenditore recanatese e ai suoi collaboratori a Los Angeles, nella fiera top mondiale del settore, nello stand dell’azienda recanatese di strumenti musicali è decisamente qualcosa che supera l’immaginazione, le pur legittime aspettative di una azienda di successo. Stevie Wonder, uno dei musicisti più premiati al mondo, premio Oscar compreso, entra nello stand e prova una tastiera per poi esprimere soddisfazione. Talmente emozionante l’incontro - per chi l’ha vissuto in diretta - da tenerlo per sé nessuna pubblicità all’evento, solo una foto e un video conservati sul telefonino, foto e video che però fanno presto a circolare.



La fiera prestigiosa



La Fatar è una presenza stabile nel panorama mondiale degli strumenti musicali, non è inusuale che un grande musicista provi e utilizzi tastiere made in Recanati. A maggior ragione, ti aspetti il massimo quando sei nella fiera più prestigiosa del mondo ed hai l’orgoglio di guidare un’azienda da tutti conosciuta per la qualità dei prodotti. Però anche a personaggi navigati come Marco Ragni e il tecnico del suono dell’azienda recanatese Paolo Principi può capitare di perdere per un attimo il controllo delle emozioni. Certo non si immaginavano mai di vedere Stevie Wonder entrare deciso, non per caso, nello stand Fatar e provare le tastiere per poi finire con un «I like it». Un gradimento poi, notizia questa di ieri, trasformato in ordine d’acquisto.



E la Fatar? Nessuna azione di marketing, nessun influencer, nulla di nulla: semplicemente una delle leggende musicali del nostro tempo - 25 Grammy vinti e cento milioni di dischi venduti per limitarsi ai numeri che comunque non dicono abbastanza della sua importanza nel mondo della musica - entra nello stand della ditta recanatese per provare quei prodotti di cui ha sentito parlare e che magari ha suonato da qualche parte in giro per il mondo. Un sogno, l’autore di Superstition e I just called to say i love you entra nello stand per provare la tastiera, poi chiude con un «I like it».



Altra cosa che ha dell’incredibile è che l’imprenditore recanatese Marco Ragni, in questo mese e mezzo, non abbia fatto parola, quasi con nessuno, dell’incontro: la proverbiale ritrosia del marchigiano. Sembra talmente incredibile da venir naturale una telefonata di conferma: «scusi, ma è tutto vero?» E si scopre che Stevie Wonder non si è limitato alla prova della tastiera in fiera, ieri ha anche inviato una mail per l’acquisto dei prodotti Fatar. Per entrare nel dettaglio, si tratta di uno strumento Studiologic che è il brand attraverso il quale la Fatar sviluppa e vende pianoforti digitali direttamente sul mercato. Il pianoforte “numaxpiano” di Studiologic propone la migliore meccanica da pianoforte al mondo insieme ad una tecnologia di sintesi del suono ibrida che mette insieme campioni reali del suono a modelli fisici. Il tutto Made in Recanati.