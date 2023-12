ANCONA - A dicembre le imprese marchigiane hanno manifestato l’intenzione di assumere 7.710 lavoratori e prevedono nuovi contratti per 30.890 dipendenti entro la fine di febbraio 2024. Ma in più della metà dei casi (esattamente il 52%) le aziende hanno difficoltà a trovare i profili desiderati e devono rinunciare ad ampliare l’organico aziendale. È quanto emerge dai dati dell’ultimo report di Excelsior Anpal Unioncamere Ministero del Lavoro, rielaborati dal centro studi Cna Marche.

APPROFONDIMENTI GLI ELETTI I redditi dei deputati marchigani, la classifica (parziale): Fede (M5S) il più ricco, poi Marchetti (Lega) e Battistoni (FI)

Rischio di frenata

«Questo significa perdere commesse - afferma il presidente regionale Cna Paolo Silenzi - frenare la produzione. Per superare lo scollamento tra domanda e offerta di lavoro, serve un rapporto strutturale e costante tra scuole e imprese, centri di formazione e Centri per l’Impiego. Occorre costruire l’offerta formativa e i corsi scolastici sulle esigenze delle imprese. Un ruolo importante può assumerlo la Regione in stretta collaborazione con le associazioni di categoria».

A prevedere assunzioni è il 12% delle imprese marchigiane, soprattutto piccole e medie, e le assunzioni si concentreranno per il 61% nel settore dei servizi e per il 67% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. «In particolare - spiega una nota di Cna Marche - esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (1.270 entrate previste) e addetti alle vendite (830). Seguono gli addetti ai servizi di pulizia (470) e alla consegna merci (360). Forte la richiesta di operai specializzati in tutti i settori manifatturieri (2.770)». Le figure professionali più introvabili sono specialisti nelle scienze della vita, ossia biologi, agronomi, farmacisti (94,3% di difficoltà di reperimento), fabbri (93,7%), saldatori e lattonieri (81,8%), meccanici artigianali (72,4%), operai edili specializzati (67,8%), autotrasportatori (65,1%), operai calzaturieri (65,5%, cuochi e camerieri (51,7%).

Contratti a termine

Ma che tipo di contratti aspettano i neoassunti? Nel 73% saranno entrate a termine, il resto assunzioni stabili a con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato. Non è un mercato ad alta vocazione giovanile: solo per una quota pari al 31% saranno assunti dipendenti con meno di 30 anni. Le imprese prevedono di ricorrere, per venti assunzioni su cento, a personale immigrato. Che titolo di studio è richiesto? Solo il 9,5% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. Nel 29% dei casi è richiesto il diploma, per il 38,5% una qualifica professionale e nel 22,5% per cento la scuola dell’obbligo. Stenta a decollare, fa notare la Cna, la richiesta di diplomati con istruzione tecnologica superiore ITS Academy che riguarda solo lo 0,8 per cento dei profili professionali.

«Gli Its - sostiene Silenzi - hanno un’enorme potenzialità inespressa, con un tasso di occupazione medio dei diplomati che sfiora il 90% e una totale coerenza tra impiego svolto e percorso formativo. Vanno fatti conoscere e promossi come possibile alternativa agli studi universitari e vanno previste forme di collaborazione tra università e Its, a cominciare dal riconoscimento dei crediti formativi».