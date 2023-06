ANCONA - Se il sistema moda delle Marche fa una gran fatica a trovare figure professionali adatte alle necessità del mercato - tanto che nel rapporto Excelsior di maggio i due terzi del fabbisogno espresso dalle imprese, 520 contratti potenziali, resterebbero inevasi - l’unica strada percorribile è quella di spingere sulla formazione professionale specilistica. Ci prova la Regione Marche, avviando due corsi nel mese di luglio, uno per orlatrici e l’altro per addetti montatori, con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Sindacati e imprese



L’esigenza è emersa durante gli incontri svolti nel Tavolo Istituzionale della Moda nel settore, con un percorso condiviso, tra Regione Marche, sindacati e imprese. «Con l’apertura dei corsi di formazione a occupazione garantita andiamo a specializzare nuovi addetti richiesti dal mercato del lavoro – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi –. I profili di montatore e orlatrice sono stati richiesti dalle aziende vista la difficoltà di trovare queste figure».



I due corsi sono rivolti a 15 disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego. Per il profilo di orlatrice è previsto un programma di 600 ore che comprende anche lavoro sul campo con stage formativi.Per i montatori l’unica differenza è nella materia del montaggio delle calzature. L’inizio del corso è previsto per luglio nella sede della 3AND in via dell’Edilizia 1/2 a Porto Sant’Elpidio. Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito di Confindustria Fermo e va consegnato entro il 13 luglio (con documento d’identità e attestato di disoccupazione) a mano o per raccomandata all’indirizzo SI Sviluppo Industriale del Fermano - via Respighi 2 – 63900 Fermo o a tramite Pec a a sifsrl1@pec.it.



Il report



Secondo i dati Excelsior Unioncamere nel tessile si fatica a trovare personale nel 66,9% dei casi (per mancanza di candidati nel 31% e preparazione inadeguata nel 34,4%). Nelle calzature dove la mancanza dei candidati ha riguardato il 46,4% dei casi i e la preparazione inadeguata il 25,6%.