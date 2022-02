Marche lavoro, treno della ripresa a rischio: la carenza di personale costringe le aziende a rinunciare agli ordini. Le testimonianze e le richieste

ANCONA - Non s’incontrano più. La domanda d’occupazione non intercetta l’offerta. O viceversa. Il punto: molti imprenditori si lamentano perché non trovano personale. A spostare il piano d’osservazione è il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Il tema, dice lui, è quello dei salari.

Segue il quesito: ma quanto gli date? Concetto rafforzato dai dati Inps, elaborati dalla Cgil: il 90% delle nuove assunzioni dei primi nove mesi 2021 è stato per contratti precari. Qui, poi, le retribuzioni medie lorde annue sono inferiori a quelle nazionali. A fare da contraltare è il Sistema Excelsior sui fabbisogni professionali delle aziende, elaborato a livello regionale da Camera Marche: il 33,4% delle figure ricercate è di difficile reperimento. Parola agli imprenditori, per i quali così si perde il treno della ripresa.

