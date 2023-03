​Lavori di manutenzione sull'A14: chiuso il tratto Pedaso-Grottammare nelle giornate del 16 e 17 marzo

PEDASO- Cambia la circolazione sull'A14 nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare. Le modifiche, come reso noto da Anas, riguarderanno le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 a seguito di lavori di manutenzione.

Il comunicato

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria "Pedaso", dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara/Bari. Di conseguenza, l'area di servizio "Piceno ovest" non sarà accessibile. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, percorrere la SS16 adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare.