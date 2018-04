Lavori su binari e stazioni: cambi d'orario e treni cancellati nel weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Weekend di cantieri sulle ferrovie: cambi di orari e cancellazioni sulle linee Ancona-Rimini, Ancona-Pescara e tra Civitanova e Porto San Giorgio.Cantieri aperti e traffico ferroviario sospeso sabato 14 e domenica 15 aprile fra Faenza e Forlì, sulla linea Bologna – Rimini. Durante il weekend la circolazione avverrà inoltre a binario unico tra Riccione e Cattolica, sulla linea Rimini - Ancona e tra Civitanova e Porto San Giorgio, sulla linea Ancona - Pescara.I provvedimenti sono necessari per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire il consolidamento e l’impermeabilizzazione dell’impalcato di due ponti ferroviari fra Faenza e Forlì. Contestualmente verranno realizzati interventi di potenziamento infrastrutturale di altri due ponti ferroviari - fra Riccione e Cattolica – e delle stazioni di Civitanova, Cupramarittima e San Benedetto del Tronto.Le modifiche al programma di viaggio dei treni regionali e a lunga percorrenza prevedono cancellazioni, variazioni di percorso, variazioni di orario e sostituzioni parziali con autobus.Il nuovo orario, in vigore nelle sole due giornate indicate, è interamente consultabile su www.trenitalia.com . Digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.Sempre sul sito di Trenitalia ( http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Orari-regionali-digitali ) è inoltre possibile scaricare le fiches con l’orario completo dei treni regionali delle Marche nei due giorni interessati dai lavori.