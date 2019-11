Lavori in corso sull'autostrada A14: chiuso per una notte tutto il tratto anconetano

ANCONA - Non c'è pace per l'autostrada A14 tra viadotti sequestrati, lunghe code, polemiche e lavori in corso: nella notte di sabato prossimo chiuso tutto il tratto anconetano.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di sostituzione cavi conduttori sulla linea elettrica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di sabato 23 alle 6:00 di domenica 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona nord e Ancona sud, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ancona nord, si potrà proseguire sulla Statale 16 Adriatica e rientrare, sulla A14, alla stazione autostradale di Ancona sud, per proseguire verso Pescara/Bari; verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare, sulla A14, alla stazione autostradale di Ancona nord per proseguire verso Bologna.

