Marche, è Italo Tanoni il nuovo presidente regionale dell'Unicef

ANCONA – E’ Italo Tanoni il nuovo presidente di Unicef per le Marche. L’ex difensore civico per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Marche ha ricevuto l’incarico per guidare il comitato regionale dopo la prematura scomparsa di Cristiana Acqua, presidente regionale e provinciale. Il comitato provinciale sarà guidato da Paola Guidi. Nelle due segreterie entrano Eva Carbini Galeassi e Rita Fuligni.