L’influenza si diffonde come un’onda di piena e già 130mila marchigiani, secondo le stime della rete Influnet, sono stati messi a letto da un’epidemia che quest’anno viaggia con sei settimane d’anticipo rispetto ai trend degli anni pre-Covid. Colpisce soprattutto i bambini, con incidenze altissime. Nell’ultima settimana di monitoraggio nella nostra regione sono stati stimati 57,3 nuovi casi ogni mille assistiti dai pediatri-sentinella nella fascia 0-4 anni e 35 tra 5 e 14 anni. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Elisabetta Fabiani, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale materno infantile Salesi di Ancona.

Dottoressa Fabiani, perché i soggetti in età pediatrica sono i più esposti all’australiana?

«Perché non hanno memoria immunitaria. I più piccoli, ma anche i loro familiari, hanno trascorso gli ultimi due anni senza entrare in contatto con i virus influenzali e parainfluenzali più comuni in questo periodo dell’anno. Abbiamo vissuto l’emergenza Covid tra periodi di lockdown o comunque distanziamento sociale, ci siamo protetti con le mascherine. I bambini nati dal 2019 in poi è come se fossero vissuti in una bolla che li ha protetti dal virus influenzale, che ora però è tornato a circolare molto diffusamente e trova proprio nei più piccoli un terreno vergine per replicarsi, visto che non è contrastato da difese immunitarie, a meno che i bambini non siano stati vaccinati».

Qual è la situazione che si osserva dalla prima linea del pronto soccorso del Salesi, tra influenza, Covid e virus respiratorio sinciziale?

«Ormai da quasi sei settimane assistiamo a un andamento esponenziale degli accessi di piccoli pazienti nel nostro pronto soccorso. Gran parte dei bambini presentano febbre, raffreddore, tosse e sintomi gastrointestinali. Direi che sono raddoppiati e in certe fasce orarie addirittura triplicati. Attualmente abbiamo circa 100 accessi complessivi giornalieri e un 70-80% riguardano proprio problematiche influenzali, respiratorie o gastrointestinali, con qualche picco durante il weekend».

I sintomi dell’australiana sono subito riconoscibili o si confondono con il Covid?

«Ci sono piccole sfumature, ma in gran parte i sintomi sono sovrapponibili e anche Sars-Cov-2 continua a circolare molto. Noi non facciamo tamponi mirati sui ceppi influenzali, ma dobbiamo fare i test sul Covid perché in caso di positività scatterebbe l’isolamento. Allora possiamo desumere, per esclusione, che in questa fase su 10 bambini che si contagiano con un virus respiratorio soltanto uno in media è positivo a Sars-Cov-2, mentre 9 hanno preso l’influenza».

Ci sono casi d’influenza che richiedono un ricovero pediatrico per complicanze?

«Nella maggior parte dei casi no, ma i bambini sotto l’anno d’età, soprattutto nel primo semestre di vita, sono esposti proprio per conformazione anatomica al rischio di complicanze di tipo respiratorio. Penso anche al virus sinciziale, che spesso provoca bronchioliti. In certi casi il quadro clinico può peggiorare repentinamente e allora serve il monitoraggio ospedaliero».

Che cosa consiglia ai genitori dei bambini che ancora non si sono ammalati di influenza. Sono ancora in tempo a vaccinare i bambini per non passare le feste di Natale a letto?

«Ormai siamo un po’ in ritardo, perché la risposta anticorpale impiega circa dieci giorni dopo la vaccinazione. Ma è sempre fortemente consigliato vaccinarsi, perché si attenuano molto gli effetti dell’epidemia, sia come incidenza dei casi che come impatto sintomatico della malattia. Per i più piccoli ci sono vaccini spray che sono molto efficaci. Certo per le feste di Natale bisognava pensarci prima. Già da settembre-ottobre avevamo evidenza di un epidemia influenzale in arrivo e abbiamo subito raccomandato di vaccinare i bambini e anche i familiari a contatto. Adesso, con i raduni al chiuso legati alle feste, la diffusione dell’epidemia sarà ancora più intensa. Meglio proteggersi».