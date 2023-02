JESI Fastnet spa passa sotto il completo controllo della famiglia Pieralisi. Ieri l’annuncio: la holding che fa capo ai Pieralisi, nome storico dell’imprenditoria e della industrializzazione marchigiane dalle macchine olearie (Pieralisi Maip) alle Tenute Pieralisi- Vini Monteschiavo, ha assunto la totalità delle quote del primo internet service provider della regione. «La decisione di rilevare il controllo di Fastnet - spiega Andrea Pieralisi che ne era già presidente e che è stato promotore dell’operazione - nasce da una convinzione: l’azienda costituisce un asset strategico per il territorio e può portare grande valore alle imprese della nostra regione».



I numeri

Secondo Pieralisi: «Il Datacenter proprietario certificato ISO 27001 e qualificato Agid, la piattaforma di private cloud e la competenza tecnica trentennale, rappresentano qualcosa di unico nelle Marche, un’eccellenza che deve essere valorizzata al meglio». Fastnet spa, dieci dipendenti, sede ad Ancona, opera dal 1995 per fornire soluzioni di connettività, private cloud e servizi gestiti alle aziende del territorio. Ed è ritenuta una delle realtà di maggior rilievo a livello regionale e nazionale, grazie alla sua presenza diretta presso i due principali punti di interscambio dati d’Italia (MIX e NaMeX) raggiunti con un anello in fibra a 100Gbps. Obiettivo di Pieralisi con la completa acquisizione è «dare maggiore impulso all’attività commerciale di Fastnet e rispondere alle crescenti esigenze delle piccole e medie imprese delle Marche, garantendone la competitività sul piano nazionale e internazionale».

L’obiettivo

Evidenzia Andrea Pieralisi: «Il progetto di farm service prosegue. Il passo è stato compiuto valutando quale valore aggiunto possano rappresentare i servizi che Fastnet è in grado di offrire ad aziende e anche amministrazioni pubbliche nel campo della connettività, del cloud, dal data center e per la business continuity anche nella necessità di eseguire backup da remoto. Esperienza e livello delle competenze maturate dalle figure professionali presenti in Fastnet sono, ritengo, uniche a livello regionale e garantiscono preparazione e possibilità di muoversi in piena sicurezza».

I servizi

Spiegano da Fastnet: «Siamo la prima Service Farm delle Marche e da sempre affianchiamo le Pmi italiane in una transizione tecnologica studiata e personalizzata sulle esigenze specifiche di ogni attività. Negli ultimi anni più dell’8% dei ricavi è stato investito per lo sviluppo delle infrastrutture e l’intenzione è di proseguire con questo trend». Ancora: «La nostra infrastruttura, con sedi operative in provincia di Ancona, lontana dai principali centri urbani, rappresenta un’importante opportunità di decentralizzare i propri asset informatici. Ed è in grado di garantire una continuità di servizio altamente performante, con il più elevato livello di sicurezza e garanzia».