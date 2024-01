ANCONA In una regione sempre più anziana e longeva, poter contare su un ospedale geriatrico efficiente non è solo importante, ma diventa condizione essenziale per il funzionamento dell’intero sistema sanitario regionale.



Nell’attesa che venga completata la nuova struttura di Ancona sud nel 2026 - al netto di ulteriori battute d’arresto nel cantiere maledetto - l’Inrca sta lavorando per aumentare e qualificare le prestazioni, utilizzando anche l’intelligenza artificiale per una medicina 2.0. Ad illustrare quanto fatto e quanto c’è ancora da fare è stata ieri la direttrice generale Maria Capalbo, durante una conferenza in Regione con il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il sottosegretario Aldo Salvi e la direttrice scientifica Fabiola Olivieri.

Il primo di una serie di appuntamenti organizzati da Palazzo Raffaello per spiegare le attività che stanno portando avanti le aziende ospedaliere e sanitarie. A partire dall’Inrca, appunto, che nel 2023 ha centrato un primo obiettivo sul tema più spinoso della sanità: il governo delle liste d’attesa. Sono state erogate circa 12mila prestazioni in più, tra quelle monitorate dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa (+30%), «a fronte delle 3mila che ci era stato chiesto di recuperare», spiega Capalbo.



Il bilancio



Sempre nel 2023 si è registrato un incremento del 24% di ricoveri ordinari rispetto al 2022 e del +49% rispetto al 2021, ed è stato attuato un potenziamento dell’attività del blocco operatorio (nei presidi di Ancona e Osimo), con gli interventi chirurgici passati dai 2.237 del 2022 ai 2.569 del 2023 (+ 15%). Ma se questo è lo sguardo al passato, è sul futuro che l’Inrca gioca le sue fiches. Il 2024 sarà l’anno della realizzazione dei 50 Punti salute, ambulatori per la medicina di prossimità - che andranno a sommarsi ai due già avviati ad Acquasanta Terme e ad Appignano - gestiti dall’infermiere di comunità, ma anche dell’avvio della sperimentazione del Villaggio della Salute, progetto che coniuga prevenzione, presa in carico e cure a domicilio, e della piattaforma di ricerca con le università per la raccolta dati ed il potenziamento di telemedicina e tecnoassistenza.



Il futuro



Il nuovo corso farà anche ampio uso dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina. «Le potenzialità sono molteplici - dettaglia il sottosegretario Salvi -: grazie all’IA siamo in grado di predire cosa può succedere a distanza di qualche giorno, di gestire dati strutturati per tracciare un quadro del fabbisogno (cosa che gli attuali modelli statistici non riescono a fare). E può essere di grande aiuto anche nelle diagnosi». La sanità 2.0.