ANCONA Da che punto guardi il mondo tutto dipende. La cronistoria delle acquisizioni di imprese marchigiane da parte di grandi gruppi - nazionali o internazionali - può essere letta in due modi diametralmente opposti. Uno positivo: il nostro know how è riconosciuto in tutto il mondo e abbiamo una capacità produttiva che fa gola anche a marchi blasonati oltre confini, soprattutto nei settori di moda ed elettrodomestici. Il rovescio della medaglia racconta però del rischio che la nostra regione si riduce ad essere un'arida terra di conquista. La virtù sta nel mezzo, recita il detto. Ma non sempre è così semplice. Negli ultimi 20 anni, sono state 38 le aziende marchigiane a finire completamente sotto vessilli esteri; in altri 10 casi ne sono state acquistate le quote di maggioranza.

Le diverse lezioni

I casi più noti sono forse quelli della fabrianese Indesit Company Spa di Andrea Merloni, finita nell’orbita della statunitense Whirlpool nel 2014, o della IGuzzini Illuminazione, ceduta dal patron Adolfo Guzzini nel 2019 agli svedesi della Fagerhult AB. Ma l’elenco è molto più lungo e contempla diverse imprese dell’abbigliamento: come l’osimana Paima Srl, che dal 2021 è controllata da Chanel. «In alcuni casi, l’interesse di chi viene da fuori è puramente produttivo - l’analisi del prof Donato Iacobucci, docente di Economia applicata dell’Università Politecnica delle Marche - cercano la nostra capacità produttiva, come ad esempio nelle acquisizioni nel comparto del calzaturiero». La prospettiva del fashion spinto di Louis Vuitton a Civitanova, a nord della zona industriale: una mossa sulla scacchiera per cogliere tutti i vantaggi della manodopera locale. Sotto l’ombrello del marchio del lusso Lvmh di Bernard Arnault, l’azienda francese riprende l’operazione-Fendi, che a Fermo è già una realtà. O quella della Hugo Boss di Morrovalle, dove la casa di moda tedesca, con sede a Metzingen, crea calzature. Si tratta di assorbire il know how di un piccolo fornitore di zona. «In altri casi - sposta lo zoom Iacobucci - c’è invece un discorso di controllo dei marchi. Come è stato per la IGuzzini: il gruppo svedese ha fatto una serie di acquisizioni per crearsi l’attuale condizione di leadership nel settore a livello europeo». Questioni di mercato, inglobando la concorrenza.

Il rischio

Ma il grande tema dietro alle acquisizioni extraregionali è un altro: «Continuiamo ad essere importanti in certi segmenti di mercato, ma controllati ormai da grandi multinazionali straniere. Quando non si ha più il controllo della parte commerciale, c’è il rischio che, cambiando le strategie, se ne vadano dove è più conveniente produrre. Come sta succedendo nell’elettrodomestico». Il corollario del teorema: «È fisiologico che ci siano queste acquisizioni. Il problema - non solo marchigiano, ma italiano - è che la bilancia pende sempre dalla parte delle acquisizioni estere, mai il contrario. Queste operazioni sono generalmente fatte da grandi gruppi e noi di grandi imprese ne abbiamo poche». Un andamento inversamente proporzionale che risulta evidente anche dagli elenchi delle acquisizioni elaborati dalla Fondazione Merloni nel 2022.