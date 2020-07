«Niente indennità per gli infermieri che hanno prestato regolare servizio». L'amarezza del Nursind Ancona

ANCONA - Il consiglio regionale si riunirà domani alle 10. Tre le proposte di legge ad aprire i lavori consiliari. La prima è quella concernente le iniziative per le celebrazioni del quinto centenario della nascita, a Grottammare, del Papa Sisto V, la seconda riguarda le disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche (primo firmatario il presidente del Consiglio Antonio Mastrovincenzo), mentre la terza è relativa a modifiche alla legge contenente le norme in materia di unioni montane e esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani. A seguire l’Aula tornerà ad occuparsi del regolamento relativo alle attività funebri e cimiteriali, valutando le proposte di modifica. Tra le interrogazioni che saranno trattate in coda ai lavori dell’Assemblea legislativa, quella della consigliera regionale Elena Leonardi (Fratelli d’Italia) sulla «reale mortalità nelle Marche da Covid-19». Leonardi chiede al presidente della Regione, che è anche assessore alla Sanità, «a quanto ammontano i decessi non ricompresi nei dati ufficiali forniti dal Gores comprensivi di morti nelle loro abitazioni senza aver fatto il tampone e morti nelle Rsa e nelle case di riposo della Regione Marche, anche sulla base dei dati Istat».

