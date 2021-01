L’incidenza dei positivi al 31%: Pesaro verso quota 10mila, attenzione ai pronto soccorso

ANCONA - Avanti veloce. Il ritmo dei contagi continua ad essere preoccupante secondo i report dell’osservatorio epidemiologico marchigiano. Il bollettino azzurro del Gores di ieri ha annunciato 372 positivi al Covid nel percorso nuove diagnosi (1400 tamponi processati, inclusi i 262 dello screening antigenico con 11 positivi). Scorporando gli 11 positivi su 262 dei testi antigenici l’incidenza della positività dei tamponi molecolari è al 31%, una quota che riporta ai giorni peggio di novembre.



Per quanto riguarda la distribuzione i 372 positivi sono 167 in provincia di Pesaro Urbino, 77 in provincia di Ancona, 49 in provincia di Macerata, 43 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 7 di fuori regione. Come sempre la parte del leone in tema di contagio è svolta dai contatti sintomatici (42) poi i contatti in setting domestico (83), contatti stretti di casi positivi (98), contatti in setting lavorativo (14), contatti in ambienti di vita/socialità (13), contatti in setting assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15), screening percorso sanitario (8) e 1 rientro dall’estero. Per altri 92 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Un dato ricondotto nella media dopo che sabato il tracciamento era salito vicino a quota 200.

Parlano da soli i numeri. Nelle Marche siamo alla soglia dei 43mila positivi, abbiamo superato le 1600 vittime e i numeri salgono velocemente. L’aspetto positivo è che terapie intensive e semi intensive continuano a mantenere gli stessi pazienti: le variazioni sono minime. Ieri le dimissioni sono state 17 mentre i ricoveri sono a quota 546 (tra malattie infettive e cure intensive). Per quanto riguarda le terapie intensive, sono 67 i ricoverati mentre nella subintensiva siamo a 141 letti occupati. Ma ci sono 45 persone in osservazione nei pronto soccorso di tutta la regione e 232 ospiti nelle strutture residenziali per anziani. In buona sostanza i numeri non scendono.

Le vittime con i bollettini di ieri sono salite a 1615: il 95% di essi aveva patologie pregresse, l’età media dei decessi è di 81 anni. Otto le vittime di ieri: cinque della provincia di Pesaro (tre del capoluogo, uno di Pietrarubbia e uno di Fossombrone), uno di Civitanova Marche, uno di Falconara e uno di Ancona. Il più giovane aveva 72 anni. Infine lo screening di massa è arrivato a 74.869 tamponi rapidi. La positività riscontrata è al 6 per mille mentre l’adesione al target regionale è salita al 23,6 per cento.

