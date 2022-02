Incendi e traffico di rifiuti: reati e sanzioni da record. Ecco tutte le operazioni dei Carabinieri forestali nel 2021

ANCONA - È stato un anno intenso per i Carabinieri forestali delle Marche che nel 2021 hanno accertato 593 illeciti penali, con la denuncia di 496 persone: in ambito di attività sanzionatoria amministrativa, sono stati invece contestati 2.415 illeciti che hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di oltre un milione di euro.



Ma il 2021 è stato un anno particolarmente critico per gli incendi boschivi, tanto che le azioni di prevenzione e repressione degli incendi boschivi hanno comportato 1.015 controlli (concentrati per lo più nei mesi estivi) consentendo di accertare 99 reati e 50 illeciti amministrativi per un importo sanzionato pari a 9.602 euro. Nell’arco dell’anno si sono verificati 84 incendi boschivi (il triplo rispetto al 2020) che hanno interessato una superficie totale di circa 366 ettari. Il settore dei rifiuti e dell’inquinamento è il settore dove sono stati accertarti il maggior numero degli illeciti penali (26%) e quello dove è stata contestata la maggiore somma degli illeciti amministrativi (42%) in considerazione degli importi elevati delle sanzioni.



Infatti sono stati effettuati 4.379 controlli che hanno permesso di accertare 157 reati e 231 illeciti amministrativi per un importo di 437mila euro. Nel giugno scorso poi è stata messa a segno l’operazione denominata “Crudelia De Mon” : le indagini sono durate oltre due anni da parte dei Carabinieri forestali del Nucleo Cites di Ancona e dirette dalla Procura della Repubblica, che hanno portato la denuncia di 29 allevatori di cani (razze pittbull, dogo argentino, cane corso) e 11 medici veterinari, denunciati a diverso titolo per i reati di maltrattamento di animali, falso in atto pubblico, traffico illecito di animali da compagnia, abusivo esercizio della professione veterinaria, uso di atto falso. Dalle indagini condotte è emerso che allevatori di razze canine e medici-veterinari sono risultati coinvolti in numerosi casi di amputazioni illegali delle orecchie e della coda dei cani. Per la tutela della flora e della fauna selvatica e in ambito maltrattamento degli animali, sono stati eseguiti 16.900 controlli, dai quali sono emersi 122 reati segnalati all’Autorità Giudiziaria.



In questo settore sono stati accertati 793 illeciti amministrativi per un importo sanzionato pari a 326mila euro. Ancora numeri: i controlli nel settore della tutela del territorio e delle aree protette sono stati 37.793 e rappresentano l’ambito di maggiore impegno dei Carabinieri forestali (58% dei controlli effettuati). Sono stati accertati 76 reati e 715 illeciti amministrativi per un importo sanzionato pari a 117.696 euro.

