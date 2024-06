ANCONA - Un tesoretto per rilanciare il sistema produttivo del territorio. Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle aziende delle Marche 5 miliardi di euro declinati sul programma triennale “Il tuo futuro è la nostra impresa”, che a livello nazionale cuba 120 miliardi di euro da qui al 2026.

APPROFONDIMENTI RESPECT FOR FUTURE Non c'è più rispetto? Fincantieri apre nello stabilimento di Ancona un roadshow itinerante. Ecco in cosa consiste il progetto contro la violenza di genere

Gli obiettivi

Scopo del piano, presentato mercoledì a Jesi (primo di una serie di incontri sul territorio con l’imprenditoria marchigiana), è quello di accompagnare la progettualità di Pmi e aziende di minori dimensioni, e favorire nuovi investimenti per la competitività, accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo. «Con questo nuovo programma, le imprese delle Marche che investono possono oggi ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro - spiega Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo - Il nostro impegno per la crescita economica del territorio è certificato anche dai numeri: nei primi tre mesi del 2024 abbiamo erogato alle imprese marchigiane 138 milioni di euro e, comprendendo anche le famiglie, si raggiunge quota 273 milioni». E con il nuovo programma, si intende accelerare i processi di trasformazione necessari per il rinnovamento industriale, facilitando l’accesso alle nuove misure del Pnrr e intervenendo su alcuni ambiti prioritari. In primis, Transizione 5.0 e incentivi sulle Comunità energetiche rinnovabili. Gli altri due focus riguardano invece l’internazionalizzazione e la digitalizzazione.

I temi

Nel primo caso si punta alla ridefinizione delle geografie dell’export del made in Marche. Nel secondo, l’accento viene posto sui processi e sulle competenze digitali, strategici per la competitività. Da accompagnare alla cybersecurity per la tutela del cliente, dell’impresa e della crescita.