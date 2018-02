Marche imbiancate, ma è soltanto l'antipasto: domenica arriva il Burian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Il maltempo di questi giorni potrebbe essere solo l’antipasto: gli esperti annunciano che dal fine settimana arriverà il Burian, il vento gelido provienente dalla Siberia, che porterà con sé temperature artiche e nevicate, sulle Marche, fin sulla costa.Dovrebbe raggiungere l'Italia domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che se fino a sabato l'Italia vivrà fasi di intenso maltempo da Nord a Sud con neve fino in pianura sull'Emilia Romagna, ecco che domenica l'ingresso del Burian cambierà totalmente la situazione. Temperature in rapida diminuzione su tutte le regioni, neve debole ma diffusa in pianura su Piemonte, Lombardia, Liguria, moderata in Emilia Romagna. Entro sera neve fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise. Neve in Toscana e Umbria fino in pianura, a 500 metri sul Lazio, oltre gli 800 metri al Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it lancia l'allerta termica. Il vento gelido siberiano farà calare drasticamente le temperature che da lunedì misureranno valori sottozero o 0° anche di giorno, mentre di notte si scenderà fino a -10/-14° sulla Pianura padana. Temperature diurne vicinissime allo zero anche al Centro, ampiamente sotto di esso di notte.