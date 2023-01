In tilt il sistema informatico del Servizio sanitario regionale: attivata l'Unità di crisi per sistemare il guasto, disservizi nelle prestazioni

ANCONA - Da venerdì 20 gennaio il sistema informatico del Servizio sanitario regionale è stato interessato da un guasto probabilmente determinato all’attivazione casuale dell’impianto antincendio, durante un intervento di manutenzione ordinaria da parte della società incaricata.

Guasto al sistema informatico sanitario, disservizi nelle prestazioni

«Risultano danneggiate alcune unità di dischi magnetici - si legge in una nota arrivata dalla Regione Marche - e per questo mitivo è stato costituito un gruppo di Unità di crisi di tecnici specializzati operativo ininterrottamente da venerdì per il rispristino del sistema».



Da ieri sera alcuni sistemi sono stati ripristinati e sono pienamente funzionanti, per altri, le attività sono più complesse e quindi richiedono ulteriore tempo. «Concorrono a ristabilire il sistema tecnici della Tim e delle altre Aziende fornitrici dei servizi appaltati dalla Regione Marche. I disservizi si manifestano sotto vari profili, poiché in mancanza dell’informatica, una parte delle prestazioni deve essere rendicontata attraverso l’utilizzo del cartaceo».

l gruppo di Crisi è composto dalla dottoressa Serena Carota dirigente del servizio informatico della Regione, dal dottor Marco De Marco del servizio informatico dell'Agenzia Regionale Sanitaria e dall'ingegnere Cristiana Sisti del servizio informatico dell'Ast di Ancona.