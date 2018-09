Guasto agli impianti: treni cancellati â€‹e maxi ritardi sulla linea Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Treni in forte ritardo e convogli cancellati sulla linea Adriatica per un guasto avvenuto questa mattina intorno alle 5,30 agli impianti di Porto d’Ascoli a San Benedetto. Trenitalia ha predisposto servizi alternativi con gli autobus ed i tecnici si sono messi subito al lavoro. Dopo le 7,30 c’è stato un netto miglioramento ma questo non ha evitato cancellazioni e ritardi anche superiori all’ora e mezza.