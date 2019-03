Sequestrati nelle Marche 5 quintali di pesce e più di 50mila euro di multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Più di cinque quintali di pesce sequestrati, multe per oltre 50mila euro: è il bilancio di una campagna di controlli della Guardia Costiera sulla pesca effettuata su tutta la costa marchigiana negli ultimi due giorni.Da Gabicce Mare a San Benedetto del Tronto, dalla costa all’entroterra, la Guardia Costiera ha messo in campo 38 militari, impegnati in 69 missioni svolte sia a mare che a terra, hanno portato all’elevazione di n. 15 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di € 52.500,00, rilevando quale violazione ricorrente la commercializzazione di prodotto ittico privo della prevista etichettatura e/o della sua rintracciabilità, la pesca di prodotto ittico allo stato di novellame, nonché l’esercizio di attività di commercializzazione senza il rispetto delle procedure del manuale Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points - sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici, mirato a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodotto finito). Le attività hanno portato anche al sequestro di 543 kg di prodotto ittico e varie attrezzature da pesca irregolari, tra cui una rete a strascico.