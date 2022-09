ANCONA - Alla ricerca del personale che non c’è. Una problematica che sta assumendo proporzioni allarmanti e che colpisce anche le aziende vitivinicole - impegnate in questo pe riodo nella vendemmia - soprattutto se piccole e poc o strutturate. L’annata per i vini e le uve marchigiane sarà buona, anzi « ottima », come la definisce Tommaso Di Sante, presidente provinciale Coldiretti Pesaro-Urbino e membro di giunta della Camera di Commercio delle Marche, con delega all’agricoltura . Ma i nervi scoperti del settore restano. « L a manodopera si trova con difficoltà - alza le braccia Di Sante - . Un tempo erano tanti i giovani studenti che si approcciavano ai lavori in campagna, come per la vendemmia».



Addio ai voucher

Ora c ’è meno voglia di fare questo lavoro, sembra, ma dal lato delle imprese c’è anche un ’ ulteriore difficoltà. «Quando si potevano utilizzare i voucher – riavvolge il nastro il presidente – era più semplice assumere i lavoratori , anche solo per qualche giorno o per fare rotazione ». E soprattutto in questa fase, la carenza di personale si carica di un ulteriore criticità: «C hi è a corto di lavoratori, utilizza macchinari che si alimenta no a gasolio agricolo, cosa che scopre il fianco all’incubo rincari, dato che i costi sono triplicat i in poco meno di un anno».

Il lavoro in vigna durante il periodo della vendemmia, dunque, è sempre meno appetibile , come conferma anche Giacomo Centanni, dell’omonima azienda vitivinicola : « H o le mie persone fisse e riesco a gestire con loro , m a molti miei colleghi si lamentano che non trovano persone per vendemmiare con contratti a termine, per brevi periodi . Sembra che i giovani non abbiano più voglia di fare questi lavori». La durata della vendemmia dipende dalle uve, e quindi dalla produzione che si fa, e dalle dimensioni aziendali. Per Centanni la finestra temporale è di 40 giorni circa, ma «i più piccoli impiegano anche meno giorni e quindi vanno incontro a problemi molto più grandi». Il fenomeno è ben noto anche ad Angela Velenosi , che guida l’omonima azienda di Ascoli Piceno . P er vendemmiare tutte le qualità di uva che produce per realizzare i vini, impiega circa tre mesi e per ovviare al nodo personale, si è dovuta ingegnare .



Il rimedio

« H o prevenuto il male della mancanza di manodopera e l’ho fatto agli inizi della pandemia - fa sapere - . Non abbiamo sospeso il rapporto di lavoro con le imprese agricole, quindi riusciamo a far fronte. Ma qualche lavoratore a termine può sempre aiutare, soprattutto per le rotazioni e per alleggerire il carico degli effettivi nei due o tre mesi di vendemmia. Abbiamo sempre ricevuto chiamate o richieste da parte di giovani o di altri che cercavano opportunità lavorative anche brevi, ma quest’anno lo strano fenomeno è che non ne abbiamo ricevuta neanche una».