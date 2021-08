In uno serve il pass, nell’altro no: braccio di ferro tra i parchi acquatici Eldorado di Apiro e Verde Azzurro. Che cosa succede

ANCONA Il braccio di ferro sul Green pass si consuma in 20 chilometri di strada, tra curve e tornanti che dividono la frazione di San Faustino di Cingoli da Apiro. Nella prima si trova il centro vacanze Acquaparco Verde Azzurro, nel secondo c’è il parco acquatico Eldorado: entrambe le strutture sono conosciutissime in tutta la regione, hanno piscine, scivoli e servizi per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.



La diatriba

L’unica differenza - enorme in questo caso - sono i codici Ateco, cioè quei numeri che segnano la demarcazione tra l’obbligo di Green pass e l’ingresso senza certificazione anti Covid. Succede così che il Verde Azzurro, codice Ateco 5520 (quello per le strutture ricettive con camere) non deve controllare la clientela, mentre l’Eldorado sì. Ed è subito polemica. I gestori di Apiro non ci stanno: «Prenotazioni annullate, comitive costrette a rivedere i piani della vacanza e difficoltà nella gestione di una parte della clientela non adeguatamente informata. I gestori del Parco Acquatico Eldorado da giorni stanno subendo le conseguenze negative create da questo dispositivo governativo e la questione è diventata ancora più drammatica per la struttura di Apiro da quando il Parco Verde Azzurro, a pochi chilometri di distanza che opera nello stesso settore, ha annunciato che per fare bagni e giochi d’acqua a San Faustino di Cingoli non c’è bisogno di Green pass. Perché tutto questo?». La spiegazione sta nella diversità dei codici Ateco, appunto. Ma dall’Eldorado arriva la stoccata: «Se quelle piscine sono del villaggio turistico non dovrebbero avere come clienti solo gli ospiti del villaggio? Per quale motivo allora si fanno accedere alla struttura anche gli esterni con gli stessi diritti?».



La replica

A San Faustino di Cingoli, Luciano Rosetti allarga le braccia: «Mi spiace veramente per quello che sta accadendo - sottolinea il titolare del Verde Azzurro - queste regole anti Covid sono assurde. Ma in questo caso non c’è una discriminazione tra strutture dello stesso settore, perché noi non siamo classificati come parco tematico ma come villaggio turistico e ci atteniamo a quello che è scritto nella norma. Esattamente come avviene in altre realtà uguali alla nostra». Nessuna violazione, dunque, come denunciato dall’Eldorado. Ma Rosetti ha deciso di andare oltre l’interpretazione esatta della regola varata con il penultimo decreto ed entrata in vigore il 6 agosto. «Auspico che l’autorità competente in materia intervenga e sappia valutare la questione in maniera tale che la norma possa essere applicata come deve. Al momento dunque - conclude Rosetti - non chiediamo il Green pass all’ingresso, ma se dovessero dirci il contrario siamo pronti ad rispettare le regole nella maniera più ferrea».



