Acquaroli ha firmato le nomine dei tre nuovi assessori regionali: Brandoni, Antonini e Biondi. Saltamartini è il vice presidente

ANCONA - Il dado è tratto. Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha firmato il decreto di nomina dei nuovi assessori regionali che sostituiranno i neo parlamentari Guido Castelli (Fratelli d'Italia), Mirco Carloni e Giorgia Latini (Lega). Entrano a far parte dell’esecutivo regionale Goffredo Brandoni, Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi. Il presidente Acquaroli terrà per sé la delega alla ricostruzione. L'assessore leghista alla Sanità, Filippo Saltamartini, è il nuovo vice presidente della giunta regionale.

Il presidente Acquaroli con un post su Facebook ha spiegato che «si tratta di una scelta in continuità con la linea tenuta precedentemente, e cioè di dare spazio a profili di comprovata esperienza amministrativa che possano fin da subito mettersi a disposizione dei marchigiani».

Acquaroli e il caso Ciccioli: «Scelto Brandoni per evitare strumentalizzazioni»

Il governatore si sofferma in modo particolare sull'incarico assegnato a Goffredo Brandoni, ex sindaco FdI di Falconara, dopo il caso Ciccioli. «Voglio chiarire che la scelta caduta su Goffredo Brandoni è stata il frutto di una riflessione volta ad evitare ogni strumentalizzazione possibile sul dramma dell’alluvione, che purtroppo avrebbe avuto inevitabilmente delle ripercussioni sia sul dibattito che sul clima intorno ad una vicenda che impone la massima responsabilità e il rispetto di tutti. Ringrazio per questo il consigliere, capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, che mi ha affidato la valutazione sulla scelta da fare, per la comprensione e la maturità dimostrata con questo comportamento».

Le deleghe assegnate

Andrea Maria Antonini: sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, Marchigiani nel mondo, caccia e pesca sportiva.

Chiara Biondi: valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione delle attività culturali, musei, biblioteche, spettacoli ed eventi, istruzione, Università e diritto allo studio, sport, promozione sportiva, piste ciclabili, politiche giovanili e volontariato, pari opportunità, partecipazione.

Goffredo Brandoni: bilancio, finanze, demanio e valorizzazione del patrimonio, credito, provveditorato ed economato, rapporti con le agenzie, gli enti dipendenti e le società partecipate, organizzazione e personale, trasporti, reti regionali di trasporto, enti locali e servizi pubblici locali, aree di crisi industriali, politiche comunitarie.

Restano invariate le deleghe degli assessori in carica. Le funzioni di vicepresidente sono state assegnate all’assessore Filippo Saltamartini.