Il governatore Acquaroli: «Baldassarri commissario dell’Ap? Una personalità di assoluto livello ed esperienza»

ANCONA - «Baldassarri è una personalità di assoluto livello. Il suo valore riconosciuto da tutti, la sua esperienza di finanziamenti europei sono una garanzia». Parola del governatore Francesco Acquaroli che ieri, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano di risanamento dell’Interporto ha commentato l’ipotesi dell’economista maceratese, ex vice ministro dell’Economia, come commissario dell’Autorità di sistema portuale di Ancona.

«Credo che la disponibilità di Baldassarri possa unire tutti coloro che hanno a cura l’interesse dell’infrastruttura portuale e la competitività della nostra regione. Il suo valore è riconosciuto da tutti, la sua esperienza di finanziamenti europei sono una garanzia. Lo dice il suo curriculum, lo dice la sua esperienza, grazie a lui questa regione ha potuto trovare in passato risorse fondamentali per i collegamenti con le altre regioni». Acquaroli ha auspicato inoltre un protocollo di intesa per maggiori interconnessioni tra Porto di Ancona, Aeroporto e Interporto Marche, ed il completamento dell’ultimo miglio della linea ferroviaria Falconara-Orte, per arrivare ad una «rete infrastrutturale su cui fare leva per una logistica di livello nazionale ed internazionale ».

