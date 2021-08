PEDASO - Doveva essere una delle giornate più calde relativamente al traffico considerati i rientri e anche se finora i disagi non sono stati incredibili qualche coda c'è. Come quella nel tratto in direzione nord tra Giulianova e Pedaso con rallentamenti continui. Traffico sostenuto pure tra Riccione e Cesena anche in questo caso in direzione nord.

