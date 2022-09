Marche, Giorgia Meloni: «Noi non abbiamo messo in discussione il diritto all'aborto»

ANCONA - «Noi non abbiamo messo in discussione il diritto all'aborto», sulle Marche «circolano falsità», «il dato è in media con le altre Regioni, semmai ci sono più problemi in Emilia Romagna, regione rossissima». Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, interpellata a Quarta Repubblica sulle parole del premier Mario Draghi riguardo la scelta dei partner che aiutano a proteggere gli interessi nazionali.

Il diritto che oggi non c'è

«Non c'è una persona che non abbia potuto abortire nelle Marche» e «io ho detto di voler garantire un diritto che oggi non c'è: di fare un'altra scelta. E che toglie questo?» ha aggiunto.