Gallerie dell'autostrada A14 non a norma: ci sono anche quelle di Grottammare e Pedaso

GROTTAMMARE - C’è anche la galleria Castello di Grottammare nell’elenco dei tunnel autostradali considerati a rischio in base ad un report del consiglio superiore dei lavori pubblici che è stato consegnato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento parla di duecento galleria che non sarebbero a norma: 105 sulla rete autostradale in concessione a Aspi e 90 a altre società.

Il report è stato inviato anche ai vigili del fuoco e a tutti i provveditorati alle opere pubbliche. Un documento che è stato acquisito dalla Guardia di Finanza di Genova e secondo il quale i tunnel lunghi oltre 500 metri presentano pericoli di incidenti e crolli, non sono impermeabilizzati, sono privi di sistemi di sicurezza, di corsie di emergenza e vie di fuga, luci guida in caso di evacuazione. Tra le gallerie che fanno parte di quell’elenco sull'autostrada A14 ci sono anche la galleria Castello di Grottammare, teatro nell’estate del 2018 di un rogo che ne provocò la chiusura per sei mesi, e la galleria Pedaso.

