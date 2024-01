ANCONA - Alle spalle del Roberto Mancini principe d’Arabia, da mesi troppo lontano dall’Italia e dalle sue Marche, bussa forte una generazione di fenomeni. Tutti potenziali nuovi testimonial della Regione nel tourbillon delle ipotesi che potrebbero generarsi. Nella cantera marchigiana dei talenti dello sport, brillano le stelle di Gianmarco Tamberi, Tommaso Marini e Sofia Raffaeli. Alfieri di un popolo, idoli dei giovani e un palmares di titoli che cresce di pari passo con i follower sui social. Inutile girarci intorno.

APPROFONDIMENTI IL CAMPIONE «Fai un salto nelle Marche», scatta la campagna social 2024. Testimonial Gianmarco Tamberi COPPA DEL MONDO Fioretto a squadre, a Parigi finale per il bronzo (ma con il pass per le Olimpiadi). Il femminile in finale

Gianmarco Tamberi, oggi, è il volto marchigiano per eccellenza. Classe 1992, nato a Civitanova ma anconetano doc si è sposato a Pesaro con Chiara Bontempi. Un imbuto di esperienze che tocca tutta la regione per cui ha girato, tra maggio 2022 e dicembre 2023, i vari spot promozionali del territorio nel suo ruolo di social ambassador (dal 2022). Campione olimpico e mondiale nel salto in alto, capitano della Nazionale italiana di atletica e candidato Portabandiera alle prossime olimpiadi estive di Parigi, una rockstar dell’atletica.

Il favorito

Gimbo è l’uomo sportivo del momento. Lo ha capito anche il colosso Armani scegliendolo come proprio testimonial. Tamberi nel quadrilatero della moda di Milano, in cima ai grattacieli di Tokyo, New York e Dubai, nelle vie dello shopping di Londra e Madrid. Gimbo è il campione che ce l’ha fatta, quello che ha reagito al grave infortunio pre-Rio 2016 (dove era già tra i favoriti alla vittoria, ndr). Quello di sempre. Il Gianmarco che dopo la medaglia torna dagli amici per mangiare le tagliatelle al ragù. Basta un dato: 763mila follower solo su Instagram. È già un testimonial. Senza investitura. Una sorta di ora o mai più. Non saranno 763mila, ma il suo esercito di seguaci sul web sale a dismisura ogni giorno di più. Tommaso Marini, talento cristallino del fioretto italiano, sta lavorando per scrivere una pagina indelebile a Parigi 2024. A sua firma. Dorico purosangue, ha già appeso in camera l’oro mondiale di Milano 2023. Niente male per un 2000. Grandi e piccoli tifano per lui, partito da Ancona alla conquista del mondo. Sorriso da bravo ragazzo, nella vita di tutti i giorni dove ama lo stile e il divertimento. Grinta e carattere in pedana, dove difficilmente lascia scampo all’avversario. Ha già i connotati del campione. Aspettando la consacrazione a cinque cerchi che è nel suo destino. Vent’anni. Ventuno venerdì. Sofia Raffaeli ha quell’eleganza che non conosce limiti. Prima azzurra, nella storia, a vincere un oro individuale nei campionati del Mondo di ginnastica ritmica. Chiaravalle e Fabriano l’hanno cresciuta umanamente e sportivamente.

La suggestione

Le Marche sono casa, il cuore che si lega nei movimenti alle gambe quando disegna autentica magia. Sofia sarebbe suggestione pura ma anche solida realtà. Basti pensare che, allo stato attuale, è la ginnasta che ha ottenuto il punteggio più alto di sempre in una competizione internazionale ufficiale (36.200 nella World Challenge Cup di Cluj Napoca). Nell’ipotetico novero dei prescelti un posto va riservato anche ad Elisabetta Cocciaretto (‘01). La tennista fermana ha stile e valori da vendere. Ma non è la sola. Piemontese di nascita e pesarese di adozione. L’era di Pecco Bagnaia, delle sue vittorie in MotoGp, parla la nostra lingua. Per lui siamo scesi in piazza, abbiamo sofferto, tifato e, infine, gioito. Pecco è anche nostro vanto. Perché fa rivivere le gesta di quel Valentino Rossi baluardo, anche da pensionato, delle Marche nel globo. E visto che in questo valzer di nomi e fantasie non ci sono regole, ma totale immaginazione, chi può impedire di pensare anche al Dottore di Tavullia tra i candidati per il trono di testimonial della Regione Marche? Nessuno, appunto. In fondo, sognare non costa nulla.