Sgominata la banda di ladri "tecnologici" dalla Bulgaria: colpi anche nelle aziende delle Marche

ANCONA - Sgominata la banda dei ladri tecnologici: i nove bulgari arrestati dai carabinieri avevano ripulito aziende anche nelle Marche, in particolare nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro.

Con l'operazione «Speed Team» i carabinieri del comando provinciale di Siena hanno sgominato un gruppo criminale bulgaro dedito a furti e ricettazioni. Coadiuvati dalla polizia bulgara, i militari senesi hanno eseguito, fra Italia e Bulgaria, 9 mandati di arresto europei in carcere per associazione per delinquere accusati di una quarantina di furti. In totale sono sedici gli indagati nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Procura senese, sulla banda che aveva messo a segno numerosi colpi in capannoni industriali del centro nord d'Italia e sulla costa adriatica. La refurtiva, spesso merce «di alto valore tecnologico», veniva poi trasportata su tir in Bulgaria per essere ricettata. Gli arrestati, dopo aver individuato gli obiettivi da colpire, selezionati accuratamente tra imprese che utilizzano macchinari di ultima generazione, auto articolati o che lavorano l'ottone, predisponevano

delle batterie operative composte da trasfertisti abitualmente domiciliati in Bulgaria, i quali raggiungevano l'Italia per portare a termine il colpo.

Sono state evidenziate le responsabilità del gruppo criminale in 40 episodi di furto consumati nelle province di Siena, Arezzo, Ancona, Ravenna, Verona, Brescia, Pesaro Urbino, Milano, Lecco, Rovigo, Padova, Piacenza, Firenze, Parma, Macerata, Asti e

Teramo nell'arco temporale tra settembre 2018 e aprile 2020.



