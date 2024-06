Francesco Orazi, docente di Sociologia all’Università Politecnica delle Marche: l’astensionismo è il primo partito. Ha ancora senso parlare di democrazia?

«Prima farei un distinguo: democrazia e rappresentanza non sono coeve e non per forza devono essere sovrapposte. Il problema è di legittimità».

Cosa intende?

«Abbiamo classi dirigenti politiche elette da meno della metà degli aventi diritto al voto. Il problema di quanto quelle classi dirigenti rappresentino l’interesse collettivo o, comunque, esprimano una maggioranza della popolazione, si pone».

A cosa è dovuta questa disaffezione al voto?

«Da 25 anni a questa parte, il fenomeno dell’astensionismo è in grande crescita ed è il riflesso di una perdita di legittimità della classe politica nel suo complesso. È il prodotto di un indebolimento della capacità della politica di esprimere discorsi capaci di suscitare l’interesse collettivo. Lo dimostra anche questa campagna elettorale per le Europee».

In che modo?

«Noto una certa irresponsabilità della classe politica, che gioca sugli slogan e guarda solo al breve periodo. Questo finisce per portare all’esasperazione l’elettorato, che non percepisce la serietà della proposta politica. E c’è anche un altro problema».

Quale?

«Se i leader scendono in campo per le Europee e poi quel campo lo abbandonano, chi mandiamo all’europarlamento? Spesso si tratta di una classe politica di parvenu e questo fenomeno lo scontiamo. La conseguenza è che diventa discutibile quanto poi l’Unione europea riesca a rappresentare i cittadini europei».

Come si inverte questo trend negativo?

«Bisogna ridare alla politica uno spessore e far sì che torni ad occuparsi di temi più capaci di entrare dentro i problemi reali dei paesi e delle persone. La politica deve avere una capacità di programmazione e progettazione che non guardi solo dall’oggi al domani. Serve prospettiva, a prescindere dalla ricaduta sul consenso. Ma penso che questa ipotesi sia difficile da attuare dal momento che la politica è diventata mercato del consenso».