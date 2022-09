Il 10eLotto premia le Marche: due vincite con il Doppio Oro, ecco dove

Il 10eLotto premia le Marche con una doppia vincita. A Macerata è stato centrato un 6 Doppio Oro da 30mila euro. Ad Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, si festeggia con un 6 Doppio Oro da 6mila euro che porta il bottino totale della regione a 36mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi dall'inizio dell'anno.