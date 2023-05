Fumata bianca per la Form, nominato il nuovo Cda: presidente Fabrizio Del Gobbo, ecco gli altri componenti

Fumata bianca per la Form dopo mesi di polemiche e bracci di ferro. Presidente del Cda della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche è stato nominato l’avvocato di Ancona Fabrizio Del Gobbo che negli anni scorsi era presente anche nel Consiglio direttivo Amat con incarico di vice presidente e rappresentante per il Comune di Ancona nel Cda della Fondazione Teatro delle Muse.

Form, nominato il nuovo Cda: presidente Fabrizio Del Gobbo

«Nell’esprimere la soddisfazione della Regione Marche per questa nuova compagine alla direzione della Form – commenta l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi - rivolgo al presidente e a tutto il Cda i migliori auguri per un proficuo lavoro fatto di collaborazione e confronto.

La Form per la specificità del proprio ruolo, per le tante figure professionali che coinvolge e per l’importanza dei tre principali obiettivi che si pone (la gestione dell’Orchestra, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nelle Marche e la realizzazione di concerti di livello nazionale e internazionale) è una componente fondamentale del sistema culturale marchigiano. Abbiamo molte sfide che si giocano in ambito culturale e che ci riguardano da vicino. Sono convinta che le competenze di cui disponiamo ci porteranno nella direzione giusta».

Da chi è formato il nuovo Consiglio di amministrazione della Filarmonica marchigiana

Nel nuovo consiglio di amministrazione oltre al presidente Del Gobbo c’è il maestrovEzio Maria Tisi come vice presidente e i consiglieri Marco Agostini, il maestro Alessandro Battiato e il maestro Luca Marziali.

«Ricevere questo incarico – commenta il nuovo presidente – è per me un grande onore e ringrazio i colleghi del Cda, Agostini, Battiato e Marziali per la fiducia che hanno ritenuto di accordarmi e il maestro Tisi che ricoprirà l’incarico di vicepresidente. Legati tutti da un profondo amore per la musica, condividiamo un grande entusiasmo per il compito impegnativo che siamo stati chiamati a svolgere, ossia non solo confermare ma ancor più valorizzare e rafforzare la Form, già riconosciuta tra le migliori Orchestre a livello nazionale, quale eccellenza culturale della nostra regionei».