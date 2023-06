Festival del Giornalismo d'Inchiesta: il direttore del Corriere Adriatico Laurenzi a colloquio con Mario Giordano

ANCONA - Il Corriere Adriatico in prima fila al Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle "Marche - Gianni Rossetti": il direttore Giancarlo Laurenzi modererà l'incontro con Mario Giordano, giornalista, scrittore e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset per le inchieste pungenti e provocatorie, ma sempre dalla parte del cittadino, portate avanti da “Fuori dal Coro". L'incontro è programmato per il 16 settembre nell'Auditorium della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino di via Fioretti, ad Ancona.

da Nicola Gratteri al generale Figliuolo a Don Marco Pozza" e prevede sette appuntamenti dal 31 agosto al 23 settembre: Mafia, religione e cronaca nera al centro dei dibattiti dell'evento, organizzato dal circolo culturale JU-TER Club Osimo in collaborazione col circolo +76, la Confartigianato Imprese di Ancona e Pesaro Urbino ed altri importanti partner del territorio.



Il programma

Il giornalismo come impegno sociale: l’esempio di Emma D'Aquino e Francesca Fialdini

Spazio anche per la cronaca nera con Emma D’Aquino, già conduttrice del TG1 ed ora “volto” della storica trasmissione di Rai 3 “Amore Criminale” e della recente “Vittime collaterali”. Inviata a New York nei giorni dell’attentato dell’11 settembre 2001, oltre che cronista in prima linea in alcuni dei più scottanti casi di cronaca nera italiani, la D’Aquino sarà ospite nella serata di apertura della dodicesima edizione il 31 agosto al Teatrino dell’Istituto Campana di OsimonCon lei, sul palco, salirà anche l’autrice di Amore Criminale, Matilde D’Errico – autrice e conduttrice anche di “Sopravvissute”, format dedicato alle storie di donne vittime di violenza e riuscite a scappare da relazioni pericolose. Modereranno il dibattito: Caterina Cantori e Luca Falcetta.

Fialdini e Casadio

Proseguendo il filone “true crime”, il 1° settembre toccherà a Francesca Fialdini (giornalista, già conduttrice di “Unomattina” e voce di Radio Vaticana) e Andrea Casadio, rispettivamente conduttrice ed autore di “Fame d’amore”, Rai 3.

La trasmissione, prodotta dalla Ballandi Srl, è un fulgido esempio di servizio pubblico, mescolando uno stile narrativo inedito con l’attenzione a tematiche quanto mai importanti come quella dei disturbi alimentari (anoressia, bulimia, vigoressia) oppure delle dipendenze da droghe, farmaci, o forme di ritiro sociale come l'hikikomori. Ospiti della Sala Consiliare del Comune di Castelfidardo (in P.zza della Repubblica, 8), il tema che affronteranno sarà quello delle pericolose conseguenze di un approccio inadeguato a queste condizioni mediche troppo spesso sottovalutate. Fame d’Amore, infatti, da voce - entrando nelle comunità terapeutiche - a chi sta affrontando il difficile e complicato il percorso di recupero da queste dipendenze. Modereranno il dibattito: Francesca Piatanesi e Luca Romagnoli.

Don Marco Pozza

La comunicazione religiosa: parola a don Marco Pozza, voce della sofferenza e della speranza dei detenuti, Sabato 2 Settembre al Santuario di San Giuseppe da Copertino di Osimo,

Dopo Padre Maurizio Patriciello, si rinnoverà anche lo spazio dedicato alla comunicazione religiosa. Il premio per la comunicazione religiosa è stato assegnato quest’anno a Don Marco Pozza per il contributo al cambiamento del modo di fare giornalismo religioso e per la capacità di informare sui temi della Fede e dell’impegno caritativo della Chiesa a partire dalla pastorale carceraria. Don Marco Pozza è cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, collaboratore di “A Sua Immagine”, nonché autore di quattro volumi scritti con Papa Francesco: Padre Nostro, Ave Maria, Io credo.Noi crediamo, Dei vizi e delle virtù (editi da Rizzoli e tradotti in tutto il mondo) autentiche trasposizioni dei quattro programmi televisivi fatti assieme a lui su TV2000 e su Discovery Channel. Oltre a I gabbiani e la rondine, libro che racconta la Via Crucis 2020 scritta dal carcere di Padova e celebrata in una Piazza San Pietro completamente deserta.

A moderare l’incontro Virginia Saba.



Uomini e giornalisti in prima linea: Gratteri e Figliuolo, Nuzzi, Severgnini e Giordano

A partire da una figura chiave dell’antimafia italiana, il magistrato Nicola Gratteri. Procuratore di Catanzaro, Gratteri vive sotto scorta dal 1989. Sarà protagonista del Festival il 9 settembre 2023, presso il Palazzetto dello Sport di Filottrano. Ad intervistarlo, sul palco con lui, ci sarà il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi, autore di innumerevole inchieste di respiro internazionale, conduttore della trasmissione “Quarto Grado”.

Ma molti altri saranno i grandi nomi che animeranno quest’edizione del Festival. Come il gen. Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Covid19 ed ora al vertice del Comando Operativo Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa. Ospite del Teatro “Primo Ferrari” di San Marcello il prossimo 23 settembre, Figliuolo ripercorrerà i momenti cruciali della gestione della pandemia e lo farà accompagnato dal giornalista Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera e già collaboratore di New York Times ed Economist, Severgnini è anche autore di un libro-intervista dedicato alla figura del generale “anti-Covid”. Modereranno: Jessica Balestra e Giacomo Giampieri.

Laurenzi e Giordano

Annullato lo scorso anno a causa dell’alluvione che ha colpito Senigallia, verrà inoltre riproposto l’appuntamento con Mario Giordano, giornalista, scrittore e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset per le inchieste pungenti e provocatorie, ma sempre dalla parte del cittadino, portate avanti da “Fuori dal Coro. La location sarà la stessa prevista in origine, ovvero l’Auditorium della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino di via Fioretti, ad Ancona. La data? il 16 settembre. Modererà l’incontro il direttore del “Corriere Adriatico” Giancarlo Laurenzi, arrivato alla conduzione del principale giornale marchigiano dopo varie esperienze come vice direttore a “La Stampa” e al “Messaggero”.



I dettagli

Anche quest’anno la direzione del Festival è stata affidata a Giacomo Galeazzi, giornalista e scrittore. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a partire dalle 21 (circa). Non mancheranno altre sorprese, compreso un ulteriore incontro previsto per il mese di ottobre. Il palinsesto della nuova edizione del Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche si annuncia ricco di colpi di scena ed appuntamenti imperdibili. A conferma, nel caso ve ne fosse bisogno, della caratura di un appuntamento culturale ormai decennale che pone Osimo ed i comuni limitrofi, come Ancona, Castelfidardo, Filottrano e San Marcello, al centro del panorama giornalistico e d’attualità italiano.