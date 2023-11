Giulia Cecchettin l'ultima vittima degli uomini che odiano le donne: nelle Marche 22 femminicidi in 7 anni

ANCONA - Il tragico destino di Giulia Cecchettin, la studentessa veneta di 22 anni ritrovata morta poche ore fa in un canale nei pressi del lago di Barcis, ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'Italia e anche le Marche: da sabato – giorno della scomparsa della ragazza, prelevata dal suo ex Filippo Turretta a bordo di una Punto nera – l'attenzione e le preghiere sono state tutte rivolte a questa ragazza diventata in un attimo la figlia di tutte le mamme e i papà, la sorella che tutti avrebbero voluto proteggere, l'amica del cuore che nessuno avrebbe voluto perdere in una maniera così atroce. Il ritrovamento del suo corpo ha gettato nello sconforto quanti, in tutti questi giorni, hanno seguito con apprensione la vicenda e le indagini frenetiche che si sono susseguite nella speranza che l'epilogo potesse essere diverso. Ma non è stato così.

Giulia è l'ennesima vittima di femminicidio, l'ultimo nome scritto con il sangue nell'elenco delle donne uccise con ferocia da chi un tempo le aveva amate.

Nell'ultimo anno, in Italia, sono state assassinate 83 donne, una ogni quattro giorni. Una mattanza.

I femminicidi nelle Marche

Nelle Marche, nel 2023, ci sono stati tre femminicidi efferatissimi: Marina Luzi, 39 anni mamma di una bimba piccola, è stata uccisa con un colpo di pistola dal cognato complottista Andrea Marchionni, 47enne. L'uomo ha raccontato di averle sparato un solo colpo in fronte per non farla soffrire, spiegando di averlo fatto perchè da tempo era causa del suo malessere assieme ai vaccini Covid, agli apparecchi elettronici e alla massoneria. Un delirio che lo ha portato a strappare ad una bimba di appena due anni la sua mamma.

Concetta Marruocco, invece, di figli ne aveva tre ed è stata massacrata in ottobre dall'ex marito Franco Panarielloche aveva denunciato per violenza e maltrattamenti e che era già finito sotto processo. L'uomo, 55 anni, l'ha uccisa senza pietà, davanti alla figlia 16enne che si trovava in camera da letto.

Il 25 febbraio, invece, Giuseppina Traini di 85 anni, è stata trovata morta in casa colpita da alcune coltellate. A colpirla a morte il marito, Giovanni Petrini, classe 1934, con cui la donna viveva a Coapodarco di Fermo.

Una sequenza di violenza e rabbia che dal 2017 ad oggi ha segnato il destino di 22 donne nella nostra regione con una media di tre femminicidi all'anno. In questo giorno in cui si piange per la tragica fine di Giulia Cecchettin, vogliamo ricordare le donne che nelle Marche sono state vittime della violenza degli uomini in una mattanza che sembra non avere fine. Anzi.

Le vittime di femminicidio nelle Marche dal 2017 ad oggi

Concetta Marruocco (Cerreto d'Esi, 14 ottobre 2023)

Marina Luzi (Fossombrone, 25 luglio 2023)

Giuseppina Traini (Fermo, 25 febbraio 2023)

Maria Bianchi (San Severino, 27 novembre 2022)

Anastasiia Alashri (Fano, 14 novembre 2022)

Ilaria Maiorano (Osimo, 11 ottobre 2022)

Maria Teresa Maurella (San Benedetto, 7 luglio 2022)

Nataliya Kyrychok (Gradara, 26 dicembre 2021)

Rosina Carsetti (Montecassiano, 24 dicembre 2020)

Simona Porceddu (Novilara, 11 dicembre 2020)

Fiorella Scarponi (Jesi, 3 luglio 2020)

Ida Creopolo (Filottrano; 27 giugno 2020)

Jennifer Krasniqi (Servigliano, 8 gennaio 2020)

Maria Cegolea (Pesaro, 11 agosto 2019)

Emma Grilli (Chiaravalle, 17 luglio 2018)

Sabrina Malipiero (Pesaro, 14 luglio 2018)

Silvana Marchionni (Porto Sant'Elpidio, 21 maggio 2018)

Cameyi Mosammet (scomparsa nel 2010 da Ancona, i resti sono stati ritrovati nel marzo 2018)

Maria Biancucci (Montegiorgio, 11 marzo 2018)

Azka Riaz (Trodica di Morrovalle, 24 febbraio 2018)

Pamela Mastropietro (Macerata, 30 gennaio 2018)

Renata Rapposelli (uccisa a ottobre, il corpo ritrovato a Tolentino il 10 novembre 2017)