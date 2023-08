Uccide l'anziana madre a coltellate e si lascia cadere dal quarto piano. È giallo sui motivi del delitto

MILANO - Uccide la madre a coltellate, poi chiama la Polizia e annuncia il suicidio, che metterà in atto poco dopo lasciandosi cadere dal quarto piano. È una tragedia ancora senza motivazioni quella che ha spazzato via una famiglia originaria delle Marche a Milano, dovre un 53enne si è tolto la vita dopo aver ucciso la matre 86enne.

Era già morta da diverse ore, forse addirittura da alcuni giorni, la donna di 86 anni uccisa a coltellate dal figlio 53enne che questa mattina si è suicidato gettandosi dal quarto piano di un palazzo in via Palanzone 16 a Milano. Il corpo dell'anziana è stato trovato nella camera da letto, mentre l'uomo si è tolto la vita subito dopo avere chiamato il 112 per avvisare di ciò che stava per fare.

All'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia, si è lanciato nel vuoto. Nell'abitazione dei due sono stati trovati alcuni bigliettini di addio nei quali il figlio, in sintesi, esprimeva il timore di finire indagato per l'omicidio della madre, ammazzata con coltellate alla gola. Non risulta che la famiglia, originaria delle Marche, avesse problemi economici e nessuno dei due soffriva di particolari patologie fisiche o mentali. Nell'appartamento non sono stati trovati psicofarmaci né altri tipi di medicinali per malattie specifiche.