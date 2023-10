Ristorart, fondata nel 2007 a Fabriano dallo chef Simone Chiodi (gastronomia) e da Fabrizio Palanca (risorse umane e logistica) ha 36 dipendenti. Gestisce un ristorante, tre mense di gruppi industriali, assicura l’asporto di mille pasti al giorno a Pmi e servizi pubblici, cura catering per privati ed è specializzata per i cast del cinema.

Fabrizio Palanca, quanto si avverte la carenza di personale nella ristorazione?

«È drammatico. Trovare personale nel nostro comprensorio è impossibile».

Alla Ristorart, come vi limita?

«Non si trovano camerieri. Quest’estate ho risolto con studenti ma l’anno scorso, per rispettare gli impegni presi per matrimoni e eventi, abbiamo dovuto ricorrere a uno staff di dieci persone di Roma a cui pagavamo alloggio e treno. Non abbiamo potuto assumerli perché non erano disponibili a trasferirsi nell’entroterra marchigiano, a Fabriano».

Il problema non era trasferirsi ma la destinazione?

«Purtroppo, si. La squadra romana è disponibile a trasferirsi. Di fatto, sono loro che seguono lo chef Simone Chiodi su tutti i set televisivi che, di solito, durano 5 mesi e di film che necessitano 7-10 settimane di presenza. Questi mesi curiamo il catering con camion attrezzati di una produzione italo-tedesca a Torino e italo-americana a Roma. Ma non vogliono stare a Fabriano perché la città non è appetibile nel tempo libero. E se facciamo difficoltà a trovare personale marchigiano formato per lavorare nelle Marche, impossibile trovare personale marchigiano formato disposto a girare in tutt’Italia».

Sarà una questione di investire in formazione su di loro?

«Già fatto. Abbiamo pagato addirittura un corso di chef con Gambero Rosso a due giovani ma poi sono partiti in Francia dove lavorano per un ristorante di livello. Abbiamo anche formato e fatto lavorare in estate rifugiati che nei parcheggi dei supermercati aiutavano a caricare la spesa».

Come spiega questa carenza?

«Tutti parlano di un cambio di mentalità. Il Covid, la voglia di tempo libero. Ed chi ci avvicina prima di chiedere della “paga” chiede il tempo da dedicare al lavoro. Ma chi lavora a pranzo non lavora a cena e viceversa; pertanto, le ore non sono il problema. In realtà, per me, formato all’ex Hotel Marche, non è la qualità dell’insegnamento degli Istituti alberghieri ma l’impostazione del percorso di studio. Io alternavo teoria e pratica mentre oggi i giovani studenti non entrano nella mentalità di un lavoro che richiede impegno e professionalità. Poi, c’è la tv...».

Ossia?

«Programmi che fanno vedere il lato positivo del successo ma non il sacrificio per raggiungere le vette. Spesso arrivano da noi ragazzi che hanno le basi ma non vogliono imparare come metterle a sistema».

Puntare sui più maturi?

«Lo facciamo ma chi è “troppo stabile” non ha stimoli, idee e fantasia di cui un’azienda in crescita ha bisogno».