ANCONA Manca più o meno un anno alla fine del mandato dell’XI legislatura regionale e con la deadline che si avvicina, c’è chi ha iniziato a muoversi per avere un futuro politico anche nel dopo-Palazzo Leopardi. A gettare una sorta di salvagente nel caso non si riuscisse a centrare l’obiettivo della rielezione alle Regionali del 2025. L’assist perfetto l’ha offerto il tempismo delle elezioni europee e amministrative (queste ultime in 148 comuni marchigiani) calendarizzate l’8 e 9 giugno.

Sei consiglieri regionali hanno deciso di tentare la sorte e candidarsi nelle varie liste: un po’ per contribuire al successo elettorale con il loro bottino di voti; un po’, appunto, per avere un piano b. Partiamo dai temerari: quelli che hanno puntato in alto sognando uno scranno all’europarlamento. E c’è chi ha più di una chance di realizzarlo quel sogno. È il caso di Carlo Ciccioli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia che, forte del suo bagaglio di elettori e della spinta del partito, ha buone probabilità di spuntarla in Europa.

I nomi

Meno buone le quotazioni di Anna Menghi, a Palazzo Leopardi in quota Lega, che ha comunque deciso di tentare coraggiosamente l’impresa candidandosi a Bruxelles con il Carroccio. Poi c’è il poker dei consiglieri che corrono per le elezioni comunali. A partire dai due che puntano direttamente alla fascia tricolore: il vicepresidente del Consiglio regionale sotto il vessillo del Partito democratico, Andrea Biancani, e il consigliere leghista Luca Serfilippi. Il primo è il super favorito per il dopo-Ricci a Pesaro; il secondo è dato in pole dai bookmakers per lo scranno più alto di Fano. Scelgono la via del soldato e si candidano invece da semplici consiglieri comunali il vicepresidente della Regione ed assessore alla Sanità in quota Lega Filippo Saltamartini - che torna al suo primo amore Cingoli, di cui è stato sindaco dal 2009 al 2019 - e Giacomo Rossi, capogruppo regionale di Civici Marche, sceso in campo nella sua Apecchio.

Il futuro incerto

I compensi mensili dei consiglieri comunali non sono neanche vagamente paragonabili a quelli regionali, ma in politica è sempre bene restare a bordo della giostra, non importa il livello. Diversi degli attuali inquilini di Palazzo Leopardi difficilmente saranno riconfermati su quegli scranni nel 2025. Guardare in prospettiva e cercare il salvagente di cui sopra potrebbe non essere una cattiva idea.